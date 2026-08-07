Operativo en club nocturno de Quito deja a un presunto policía detenido

Un presunto miembro de la Policía fue detenido durante un operativo militar en un club nocturno situado en el sector La Delicia, al norte de Quito, y que estaría vinculado al grupo armado organizado ‘Los Lobos’. La intervención fue ejecutada el miércoles 5 de agosto de 2026.

Detalles del operativo

Según información militar, el club nocturno funcionaba pese a tener una clausura vigente y, según las investigaciones, estaría vinculado al grupo armado organizado ‘Los Lobos’.

Durante la operación se decomisaron cerca de 14.000 dólares en efectivo, 20.000 en mercancía de contrabando, 12 dosis de sustancias sujetas a fiscalización.

Además se detectó un presunto centro de monitoreo compuesto por 20 cámara de vigilancia, por las cuales se habría estado controlando los accesos y movimientos del establecimiento.

Se aprehendió al presunto miembro de la Policía que responde al nombre de Washington Ch. y a Carlos G., quien figuraría como administrador del centro nocturno- Además, los uniformados identificaron la presencia de otros cinco presuntos servidores policiales entre los clientes.

Además, en un inmueble aledaño fueron hallados radios de comunicación, material publicitario y prendas de uso policial, evidencias que fueron incorporadas al proceso investigativo.

Las investigaciones

Los indicios decomisados durante el operativo fueron puestos a órdenes de la justicia para las investigaciones correspondientes. Así como sucedió con los aprehendidos.

Hasta el momento no se han dado mayores detalles de este operativo en el norte de Quito.

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒍𝒊́𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒚 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒋𝒆𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒏𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑸𝒖𝒊𝒕𝒐#Pichincha | El Ejército Ecuatoriano realizó una operación militar en un centro de tolerancia en el sector de La Delicia, el mismo que… pic.twitter.com/VOAERk9Stt — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 5, 2026

Operativo en centro nocturno en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde fue detenido el presunto miembro policial vinculado a Los Lobos?

Respuesta precisa: El presunto miembro de la Policía fue detenido en un club nocturno ubicado en el sector La Delicia, al norte de Quito.

Contexto: La aprehensión ocurrió durante un operativo militar ejecutado el miércoles 5 de agosto de 2026. Según información preliminar, el establecimiento estaría relacionado con el grupo armado organizado ‘Los Lobos’ y operaba pese a tener una clausura vigente.

❓ ¿Qué se encontró durante el operativo en el club nocturno de Quito?

Las autoridades decomisaron cerca de USD 14.000 en efectivo, USD 20.000 en mercancía de contrabando y 12 dosis de sustancias sujetas a fiscalización.

Además, durante la intervención se detectó un presunto centro de monitoreo con 20 cámaras de vigilancia, que aparentemente eran utilizadas para controlar los accesos y movimientos dentro del establecimiento.

❓ ¿Quiénes fueron detenidos durante el operativo militar en La Delicia?

Fueron aprehendidos Washington Ch., un presunto miembro policial, y Carlos G., quien figuraría como administrador del centro nocturno.

Los dos fueron puestos a órdenes de la justicia junto con los indicios encontrados durante el operativo. Además, los uniformados identificaron a otros cinco presuntos servidores policiales que se encontraban entre los clientes del lugar.

❓ ¿Qué evidencias adicionales encontraron las autoridades en un inmueble cercano al club?

En un inmueble aledaño se hallaron radios de comunicación, material publicitario y prendas de uso policial.

Estos elementos fueron incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades que se desarrollaban en el establecimiento intervenido y con los grupos investigados.

❓ ¿Por qué las autoridades investigan la relación del club nocturno con Los Lobos?

Las autoridades investigan una posible vinculación del establecimiento con el grupo armado organizado ‘Los Lobos’.

Según información militar, el club funcionaba pese a tener una clausura vigente y contaba con un sistema de vigilancia que habría permitido monitorear los movimientos del lugar. Los indicios encontrados fueron entregados a la justicia para continuar con las investigaciones.

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