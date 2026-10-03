Los 530 registros de personas capturadas con alias que EL COMERCIO levantó desde 2024

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Detrás de cada operativo contra el crimen organizado hay un nombre que aparece una y otra vez en los comunicados oficiales: el alias.

EL COMERCIO revisó reportes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los ministerios del Interior y de Defensa para construir una base de 530 capturas de presuntos integrantes de estructuras criminales identificados con alias, entre enero de 2024 y septiembre de 2026.

La base permite explorar quiénes fueron capturados, cuándo, dónde y con qué organización fueron vinculados por las autoridades. También identifica casos de recaptura y distingue a personas que comparten un mismo alias cuando los registros no permiten establecer que se trata de la misma persona.

Busque un alias, filtre por organización, provincia o año y explore dónde se produjeron las capturas.

Nota metodológica: La base registra únicamente los casos en los que una autoridad publicó el alias y lo vinculó a una estructura criminal. No constituye un registro completo de todas las capturas realizadas en Ecuador durante el período. Las recapturas se contabilizan como eventos separados. Cuando una fuente oficial no especifica un dato, ese campo se mantiene vacío. La base no incluye adolescentes capturados. No olvide que una captura no equivale a una condena.

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