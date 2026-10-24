Luisa González pasó su primera noche en la cárcel de Riobamba por el caso Laberinto

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La excandidata presidencial, Luisa González, llegó a la cárcel de Riobamba la noche del viernes 23 de octubre de 2026. La exlíder de la Revolución Ciudadana cumplirá allí la prisión preventiva que dictó el juez Henry Navarrete dentro del caso Laberinto, una investigación por el supuesto delito de lavado de activos. La Policía Nacional custodió su traslado, informó el diario La Prensa de Riobamba.

Así fue el traslado de Luisa González desde Guayaquil hasta Riobamba

Cuatro vehículos formaron el convoy que ingresó al centro penitenciario de la provincia de Chimborazo, según La Prensa. Tres de ellos eran camionetas. Todo el operativo para Luisa González transcurrió bajo custodia policial.

El recorrido empezó en Guayaquil. Desde esa ciudad, las autoridades llevaron a González hasta el aeropuerto de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Luego, la caravana continuó por vía terrestre hacia Chimborazo.

La excandidata salió del Cuartel Modelo de Guayaquil la tarde del mismo viernes. Permanecía en esa dependencia desde el jueves 22 de octubre. Ese día, agentes policiales la detuvieron en su domicilio de la parroquia Canuto, en Manabí, y después la trasladaron a Guayaquil.

Un contingente policial acompañó su salida. En los exteriores del Cuartel Modelo esperaban simpatizantes de la Revolución Ciudadana, que acudieron para expresarle apoyo. Desde el interior de la patrulla, González saludó a quienes estaban en los alrededores.

Su salida ocurrió al final de una jornada judicial larga, que empezó en la madrugada del viernes, cuando comenzó la audiencia y concluyó en la tarde.

El juez Henry Navarrete Vélez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de formulación de cargos. Ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy O.

Para Estefanía M., el juez dictó medidas alternativas. Deberá presentarse de forma periódica ante la autoridad competente y portar un dispositivo electrónico de vigilancia. Además, tiene prohibición de salida del país.

El caso Laberinto examina el posible ingreso de recursos de origen ilícito para financiar la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana. La investigación también analiza supuestas inconsistencias entre los aportes reportados y los gastos en publicidad electoral. La Fiscalía expuso esos elementos en la audiencia del 23 de octubre.

Luisa González rechazó las acusaciones de la Fiscalía

Antes de conocer la resolución, González rechazó los señalamientos en su contra. En la audiencia se definió como una “perseguida política”. También aseguró que ejercerá su defensa de manera presencial en Ecuador.

La prisión preventiva alcanza además a Santiago Díaz y Wendy O. El proceso penal del caso Laberinto continúa en su etapa inicial.

Luisa González y el caso Laberinto

Preguntas sobre Luisa González y el caso Laberinto