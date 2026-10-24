Luisa González pasó su primera noche en la cárcel de Riobamba por el caso Laberinto

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La excandidata presidencial, Luisa González, llegó a la cárcel de Riobamba la noche del viernes 23 de octubre de 2026. La exlíder de la Revolución Ciudadana cumplirá allí la prisión preventiva que dictó el juez Henry Navarrete dentro del caso Laberinto, una investigación por el supuesto delito de lavado de activos. La Policía Nacional custodió su traslado, informó el diario La Prensa de Riobamba.
Cuatro vehículos formaron el convoy que ingresó al centro penitenciario de la provincia de Chimborazo, según La Prensa. Tres de ellos eran camionetas. Todo el operativo para Luisa González transcurrió bajo custodia policial.
El recorrido empezó en Guayaquil. Desde esa ciudad, las autoridades llevaron a González hasta el aeropuerto de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Luego, la caravana continuó por vía terrestre hacia Chimborazo.
La excandidata salió del Cuartel Modelo de Guayaquil la tarde del mismo viernes. Permanecía en esa dependencia desde el jueves 22 de octubre. Ese día, agentes policiales la detuvieron en su domicilio de la parroquia Canuto, en Manabí, y después la trasladaron a Guayaquil.
Un contingente policial acompañó su salida. En los exteriores del Cuartel Modelo esperaban simpatizantes de la Revolución Ciudadana, que acudieron para expresarle apoyo. Desde el interior de la patrulla, González saludó a quienes estaban en los alrededores.
Su salida ocurrió al final de una jornada judicial larga, que empezó en la madrugada del viernes, cuando comenzó la audiencia y concluyó en la tarde.
El juez Henry Navarrete Vélez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de formulación de cargos. Ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy O.
Para Estefanía M., el juez dictó medidas alternativas. Deberá presentarse de forma periódica ante la autoridad competente y portar un dispositivo electrónico de vigilancia. Además, tiene prohibición de salida del país.
El caso Laberinto examina el posible ingreso de recursos de origen ilícito para financiar la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana. La investigación también analiza supuestas inconsistencias entre los aportes reportados y los gastos en publicidad electoral. La Fiscalía expuso esos elementos en la audiencia del 23 de octubre.
Antes de conocer la resolución, González rechazó los señalamientos en su contra. En la audiencia se definió como una “perseguida política”. También aseguró que ejercerá su defensa de manera presencial en Ecuador.
La prisión preventiva alcanza además a Santiago Díaz y Wendy O. El proceso penal del caso Laberinto continúa en su etapa inicial.
Luisa González y el caso Laberinto
Luisa González está en la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Llegó la noche del viernes 23 de octubre de 2026. La excandidata presidencial cumplirá allí la prisión preventiva que ordenó el juez Henry Navarrete Vélez dentro del caso Laberinto. La Policía Nacional custodió su traslado, según el diario La Prensa de Riobamba.
El caso Laberinto investiga el supuesto delito de lavado de activos. Se centra en el posible ingreso de recursos de origen ilícito para financiar la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana. La Fiscalía General del Estado también analiza supuestas inconsistencias entre los aportes reportados y los gastos en publicidad electoral. Expuso esos elementos en la audiencia de formulación de cargos del 23 de octubre. El proceso penal continúa en su etapa inicial.
El juez Henry Navarrete Vélez ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy O. El juez acogió el pedido de la Fiscalía. Para Estefanía M. dictó medidas alternativas. Ella deberá presentarse de forma periódica ante la autoridad competente y portar un dispositivo electrónico de vigilancia. Además, tiene prohibición de salida del país.
Las autoridades la llevaron desde Guayaquil hasta el aeropuerto de Latacunga, en Cotopaxi. Desde allí, un convoy de cuatro vehículos continuó por vía terrestre hasta Riobamba. Tres de los vehículos eran camionetas, y el operativo transcurrió bajo custodia policial. González salió del Cuartel Modelo de Guayaquil la tarde del viernes. Afuera la esperaban simpatizantes de la Revolución Ciudadana, a quienes saludó desde la patrulla. Agentes la detuvieron el jueves 22 de octubre en su domicilio de la parroquia Canuto, en Manabí.
Luisa González rechazó los señalamientos de la Fiscalía y se definió como una “perseguida política”. Hizo esas declaraciones durante la audiencia, antes de conocer la resolución del juez. También aseguró que ejercerá su defensa de manera presencial en Ecuador.