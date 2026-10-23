Luisa González salió del Cuartel Modelo tras la orden de prisión preventiva por el caso Laberinto

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Luisa González abandonó el Cuartel Modelo de Guayaquil la tarde de este viernes 23 de octubre de 2026, después de que un juez dispusiera prisión preventiva dentro del caso Laberinto. La excandidata presidencial permaneció bajo custodia policial desde el jueves 22 de octubre, cuando agentes la detuvieron en su domicilio ubicado en la parroquia Canuto, en Manabí.

Juez dispuso prisión preventiva para Luisa González

La salida de González se produjo después de una jornada judicial que comenzó en la madrugada y concluyó durante la tarde. Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades no informaron el centro de privación de libertad al que será trasladada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Henry Navarrete Vélez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy O.

La diligencia forma parte de una investigación por el supuesto delito de lavado de activos.

En el caso de Estefanía M., el juez dictó medidas alternativas. La procesada deberá cumplir presentaciones periódicas ante la autoridad competente, tiene prohibición de salida del país y deberá portar un dispositivo electrónico de vigilancia.

Simpatizantes acompañaron la salida de González

Un fuerte contingente policial acompañó la salida de la excandidata presidencial desde las instalaciones del Cuartel Modelo.

En los exteriores permanecieron simpatizantes de la Revolución Ciudadana, quienes acudieron al lugar para expresarle apoyo.

Desde el interior de la patrulla policial, González saludó a las personas que esperaban en los alrededores de la dependencia.

La dirigente política permaneció en ese lugar desde el jueves, tras su traslado desde Manabí a Guayaquil.

El caso Laberinto investiga el financiamiento de una campaña electoral

La investigación del caso Laberinto examina el posible ingreso de recursos de origen ilícito para financiar la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana.

El proceso también incluye el análisis de supuestas inconsistencias entre los aportes reportados y los gastos destinados a publicidad electoral.

La Fiscalía presentó esos elementos durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada este 23 de octubre.

Luisa González rechazó las acusaciones

Antes de que se conociera la resolución judicial, González rechazó los señalamientos formulados en su contra.

Durante la audiencia sostuvo que era una “perseguida política” y aseguró que ejercerá su defensa de manera presencial en Ecuador.

La excandidata presidencial realizó esas declaraciones antes de que el juez emitiera su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

González deberá cumplir la medida en un centro de privación de libertad

Tras la decisión judicial, las autoridades deberán trasladar a Luisa González a un centro de privación de libertad para el cumplimiento de la prisión preventiva.

La medida cautelar también alcanza a Santiago Díaz y Wendy O., mientras la investigación del caso Laberinto continúa en la etapa inicial del proceso penal.

Salida de Luisa González del Cuartel Modelo; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué ordenaron prisión preventiva para Luisa González en Ecuador? El juez Henry Navarrete Vélez ordenó prisión preventiva para Luisa González dentro del caso Laberinto, una investigación por el supuesto delito de lavado de activos.

Contexto: Durante la audiencia de formulación de cargos del 23 de octubre de 2026, el juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado. La investigación examina el posible ingreso de recursos de origen ilícito para financiar la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana. ❓ ¿Cuándo y dónde detuvieron a Luisa González? Agentes policiales detuvieron a Luisa González el jueves 22 de octubre de 2026 en su domicilio, ubicado en la parroquia Canuto, en Manabí.

Contexto: Después de la detención, la trasladaron a Guayaquil, donde permaneció bajo custodia policial en el Cuartel Modelo hasta la tarde del viernes 23 de octubre. ❓ ¿A qué centro penitenciario trasladarán a Luisa González? Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían informado a qué centro de privación de libertad trasladarían a Luisa González.

Contexto: Tras la decisión judicial, corresponde ejecutar el traslado para que cumpla la medida de prisión preventiva dispuesta dentro del caso Laberinto. ❓ ¿Quiénes recibieron prisión preventiva en el caso Laberinto? El juez ordenó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy O.

Contexto: La medida se dictó durante la audiencia de formulación de cargos por el supuesto delito de lavado de activos. El proceso penal continúa en su etapa inicial.

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