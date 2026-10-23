¿Quiénes son los otros procesados en el caso Laberinto junto a Luisa González?

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Fiscalía se ratificó este viernes 23 de octubre de 2026 en su pedido de prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre, investigados por presunto lavado de activos en el caso Laberinto. La decisión sobre esa medida cautelar queda en manos del juez.

La causa indaga posibles irregularidades en el financiamiento político y el gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023. En ese proceso, la Fiscalía también examina el origen de los recursos y posibles inconsistencias en los aportes.

Santiago Díaz está procesado en Laberinto y cumple otra condena

Santiago Díaz fue jefe de campaña de la Revolución Ciudadana y declaró en el caso Caja Chica, otra investigación por presunto lavado de activos. En Laberinto, la Fiscalía lo incluye entre las personas para quienes solicitó prisión preventiva.

Díaz ya está detenido por una condena de 29 años por la violación de una menor. Esa sentencia corresponde a otro proceso y es independiente de la investigación por presunto lavado de activos.

¿De dónde habrían provenido los recursos que financiaron una campaña presidencial? 🔎 En el #CasoLaberinto, #FiscalíaInvestiga un presunto delito de #LavadoDeActivos relacionado con el financiamiento electoral de 2023. Desliza para conocer los detalles del caso. ➡️ https://t.co/zhrDv6f3Vd — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2026

Wendy Onofre está entre las personas para quienes Fiscalía pidió prisión preventiva

La Fiscalía identificó a Wendy Onofre entre las tres personas investigadas para quienes pidió prisión preventiva. La información proporcionada sobre la causa no detalla qué función habría cumplido en la campaña ni cuál sería su vínculo con los fondos examinados.

Por ahora, su situación debe leerse dentro de la investigación: la Fiscalía sostiene una acusación por presunto lavado de activos y la medida cautelar solicitada todavía requiere una decisión judicial.

Molina y Arauz aparecen en documentación del caso

En documentación relacionada con Laberinto también aparece Estefanía M., quien habría sido asistente de González y habría manejado cuentas de campaña en 2023.

Respecto de Estefanía M., la Fiscalía no se opuso a que se le impongan presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. La entidad tomó en cuenta que ella está a cargo de un hijo con una condición de salud que requiere su presencia.

#CasoLaberinto | Debido a que Estefanía M. tiene a su cuidado un hijo con una condición de salud que requiere su presencia, #FiscalíaEc no se opuso a la aplicación de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2026

Según la información disponible, Estefanía M., habría declarado ante el Consejo Nacional Electoral que recibió fondos de origen ilícito para la campaña. Esa afirmación forma parte de los elementos que deberán verificarse dentro del proceso.

La investigación de Laberinto se centra en el origen y manejo de los recursos de la campaña presidencial de 2023. La Fiscalía deberá sustentar sus acusaciones ante la justicia, mientras los procesados mantienen su derecho a la defensa y se presume su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.

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