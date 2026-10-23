Fiscalía insiste en prisión preventiva para Luisa González en Caso Laberinto

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La Fiscalía insiste en que Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre sean enviados a prisión preventiva dentro de la investigación por presunto lavado de activos en el denominado Caso Laberinto. El juez de la unidad judicial, Harry Navarrete, deberá resolver si acepta o rechaza el pedido fiscal.
La audiencia de formulación de cargos contra Luisa González, expresidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, continúa este viernes 23 de octubre de 2026. La diligencia se instaló a las 23:30 del jueves 22 de octubre y se reinstaló durante la madrugada de este viernes.
La solicitud se mantiene luego de que se revisara la documentación presentada por la Fiscalía. La medida busca que los procesados permanezcan bajo las condiciones que determine la justicia mientras avanza la investigación.
Se conoce que la Fiscalía insistió en que los tres investigados sean procesados con prisión preventiva en el marco de la causa por presunto lavado de activos.
El pedido fue ratificado tras la revisión de los documentos presentados por los involucrados durante la diligencia judicial este 23 de octubre de 2026. “Luego de analizar la documentación presentada por los procesados, Fiscalía se ratifica en su pedido de prisión preventiva para Luisa G., Santiago D. y Wendy O., investigados por un presunto delito de Lavado de Activos”.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoLaberinto: luego de analizar la documentación presentada por los procesados, #FiscalíaEc se ratifica en su pedido de prisión preventiva para Luisa G., Santiago D. y Wendy O., investigados por un presunto delito de #LavadoDeActivos. https://t.co/Dxa9JzJ3wr— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2026
En sus redes sociales oficiales, se compartió un video de Luisa González desde la audiencia. Durante su intervención ante el juez, Luisa González rechazó los argumentos expuestos por la Fiscalía respecto a sus movimientos migratorios.
“Quiero ser muy clara en decir que la señora fiscal intenta engañar a su señoría y desvirtuar la presentación de los arraigos, diciendo que tengo 60 salidas del país, sin decir desde cuándo ha contabilizado esto, que es por un periodo de más de 10 años en lo que ella está contabilizando”, manifestó.
González sostuvo además que la información presentada sobre sus viajes se encuentra incompleta. “Entonces, intenta engañar a su señoría dando una información a medias”, afirmó.
Soy Luisa Magdalena González Alcívar y estoy aquí, responderé con la verdad que merece mi País y por la dignidad de mi Pueblo. Gracias por el apoyo Ecuador #Ecuador https://t.co/8MTm29SECe— Luisa González (@LuisaGonzalezEc) October 23, 2026
González indicó que su hijo estudia en Quito y que mantiene actividades entre esa ciudad y Chone por motivos familiares y laborales.
“Mi hijo estudia en el cantón Quito”, señaló. También dijo que sus padres son adultos mayores y que su actividad laboral, con la que sostiene a su familia, se desarrolla en Chone.
Según su exposición, esas circunstancias explican sus desplazamientos frecuentes entre ambas localidades.
González recordó que en enero del 2026 su vivienda fue allanada y aseguró que, pese a sus viajes al exterior, siempre regresó al Ecuador. “Es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada el 28 de enero, pude haberme ido”, expresó.
Añadió que posteriormente salió varias veces del país y retornó en todas las ocasiones. “He salido varias veces del país, y en todas, en todas he regresado… retorné pese a la amenaza que me hizo el señor Reimberg”, sostuvo.
La investigada afirmó además que ha manifestado públicamente su intención de defenderse dentro del proceso. “Me defenderé siempre en derecho y en presencia”, indicó.
En la parte final de su intervención, González señaló que continuará compareciendo ante las autoridades y defendiéndose en el país. “Está más que justificado mi ánimo, mi compromiso de colaborar con la justicia, pero también de exigir un trato justo”, afirmó.
También manifestó: “Habiendo salido del país tantas veces (…) defenderme en presencia y en el país, dando la cara como lo he hecho hasta el día de hoy”.
La investigación sobre Luisa González se centra en un presunto caso de lavado de activos y tiene entre sus objetivos determinar el origen y destino de 500 000 dólares vinculados a presuntos gastos de financiamiento electoral, identificar quiénes intervinieron en la circulación de esos recursos y establecer la participación de personas naturales y jurídicas involucradas.
La Fiscalía sostiene como hipótesis que dinero en efectivo habría llegado desde Venezuela y que esos recursos se habrían utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023 del binomio conformado por Luisa González y Andrés Arauz.
La Fiscalía insiste en que Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre sean sometidos a prisión preventiva dentro de la investigación por presunto lavado de activos.
El pedido se mantiene tras la revisión de la documentación presentada durante la audiencia de formulación de cargos, que continúa el 23 de octubre de 2026. El juez Harry Navarrete deberá resolver si acepta o rechaza la solicitud fiscal.
Luisa González cuestionó que la Fiscalía mencionara 60 salidas del país sin precisar el período contabilizado y sostuvo que la información presentada era incompleta.
Contexto: Durante la audiencia, la expresidenta de la Revolución Ciudadana afirmó que esos movimientos corresponden a un período de más de 10 años. También aseguró que ha regresado a Ecuador después de sus viajes al exterior.
González señaló que su hijo estudia en Quito, que sus padres son adultos mayores y que desarrolla actividades laborales en Chone.
La investigada expuso estas circunstancias para explicar sus desplazamientos frecuentes entre Quito y Chone. Además, afirmó que está dispuesta a colaborar con la justicia y defenderse dentro del país.
La Fiscalía investiga el origen y destino de 500 000 dólares vinculados a presuntos gastos de financiamiento electoral. Como hipótesis, sostiene que el dinero en efectivo habría llegado desde Venezuela.
La investigación busca determinar cómo circularon esos recursos, quiénes participaron en las operaciones y cuál fue la intervención de personas naturales y jurídicas. Según la hipótesis fiscal, el dinero se habría utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023 del binomio integrado por Luisa González y Andrés Arauz.
a audiencia se instaló a las 23:30 del jueves 22 de octubre de 2026 y se reinstaló durante la madrugada del viernes 23 de octubre.
La diligencia se desarrolla dentro de la investigación por presunto lavado de activos del Caso Laberinto. El juez Harry Navarrete debe decidir si acepta o rechaza el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía contra González, Santiago Díaz y Wendy Onofre.