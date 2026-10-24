Luisa González ocupa la cárcel de Riobamba de la que escapó Fabricio Colón Pico

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Luisa González está recluida en la cárcel de Riobamba desde la noche del viernes 23 de octubre de 2026 por la orden de prisión que tiene en el caso Laberinto. Por ese centro pasaron antes Fabricio Colón Pico, miembro del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, y Daniel Salcedo. La excandidata presidencial cumple allí la prisión preventiva que dictó el juez Henry Navarrete Vélez tras una audiencia en Guayaquil.

Dónde está la cárcel de Riobamba y qué hay a su alrededor

La cárcel de Riobamba funciona desde 1976 en un predio entregado en comodato por el Municipio de Riobamba. Ocupa un terreno sobre la avenida Leopoldo Freire, en el kilómetro ½ de la vía a Chambo, y la rodean las calles Bielorrusia y Estonia, según una información publicada en junio de 2025 por el diario La Prensa de Riobamba. Pertenece a la parroquia San Luis.

Décadas atrás, el edificio quedaba lejos de la ciudad. Hoy está entre una zona urbana y una industrial. A pocos metros funcionan tres unidades educativas, el Camal Municipal, el Consejo de la Judicatura, el Mercado Mayorista, varias oficinas y decenas de locales comerciales. Por el sector circulan a diario peatones y vehículos.

El centro penitenciario figura como una cárcel de baja peligrosidad. La razón está en su estructura: es un edificio antiguo, no apto para albergar a presos de alta peligrosidad.

Un informe de la Defensoría del Pueblo de 2017 detalla su distribución. La cárcel tiene tres pabellones para hombres, dos para mujeres y uno para contraventores. La división responde al género y al nivel de peligrosidad de los internos.

Cuenta con agua, luz, teléfono, talleres y recolección de basura. El personal administrativo y las personas privadas de libertad (PPL) que estudian tienen acceso a internet. Aun así, el centro registra problemas de humedad, falta de infraestructura e inseguridad.

Varias autoridades locales plantearon la necesidad de construir un nuevo centro penitenciario. Su argumento es que la cárcel está rodeada por un amplio conglomerado social, lo que, según ellas, incrementa la presencia delictiva y la afectación económica en la zona.

Fabricio Colón Pico y Daniel Salcedo pasaron por la cárcel de Riobamba

Pese a su clasificación de baja peligrosidad, la cárcel recibió a Fabricio Colón Pico, miembro de Los Lobos. El 9 de enero de 2024, Colón Pico formó parte de un grupo de 32 PPL que se fugó del centro.

La fuga causó temor en los barrios vecinos, como la ciudadela Maestros de Chimborazo, Los Cactus, San Roque Rosaspamba y La Inmaculada.

Después de la fuga, las calles aledañas quedaron cercadas con vallas para asegurar el lugar. La medida afectó a vecinos y ciudadanos en lo económico, en lo emocional, en lo social y en su movilidad.

La recaptura de Colón Pico ocurrió el 22 de abril de 2024 en Puerto Quito.

Daniel Salcedo llegó a la cárcel de Riobamba el 22 de junio de 2025. Registra varios procesos judiciales y condenas en su contra. Desde el 9 de junio de 2026, Salcedo se encuentra en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Él aceptó ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York debido a que enfrenta cargos como tráfico de drogas, lavado de activos y tráfico de armas.

La exlíder de la Revolución Ciudadana, Luisa González, llegó la noche del viernes a la cárcel de Riobamba bajo custodia de la Policía Nacional, según el diario La Prensa. El convoy que ingresó al centro penitenciario estaba formado por cuatro vehículos, tres de ellos camionetas.

Las autoridades la llevaron desde Guayaquil hasta el aeropuerto de Latacunga, en Cotopaxi. Desde allí, la caravana siguió por tierra hasta Chimborazo. González salió la tarde del viernes del Cuartel Modelo de Guayaquil, donde permanecía desde el jueves 22 de octubre. Ese día, agentes policiales la detuvieron en su casa de la parroquia Canuto, en Manabí.

La audiencia de formulación de cargos empezó en la madrugada del viernes y terminó en la tarde. El juez Navarrete acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y ordenó prisión preventiva para González, Santiago Díaz y Wendy O. Para Estefanía M. dispuso presentaciones periódicas, un dispositivo electrónico de vigilancia y la prohibición de salida del país.

El caso Laberinto investiga el supuesto delito de lavado de activos. La Fiscalía examina el posible ingreso de recursos de origen ilícito para la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana. También analiza supuestas inconsistencias entre los aportes reportados y los gastos en publicidad electoral.

En la audiencia, González rechazó las acusaciones y se definió como una “perseguida política”. El proceso continúa en su etapa inicial.

Luisa González y el caso Laberinto