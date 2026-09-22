¿Lenín Moreno puede apelar la sentencia en su contra, tras la negativa de suspensión de la pena?

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó la solicitud de Lenín Moreno y otros 11 sentenciados en el caso Sinohydro de suspensión condicional de la pena la tarde de este martes 22 de septiembre de 2026. El exmandatario fue condenado a cinco años de prisión como autor del delito de cohecho el pasado 28 de agosto, en primera instancia.

Lenín Moreno, negativa de la suspensión de la pena y el recurso de apelación

Luego de ser señalado como autor directo del delito de cohecho y sentenciado a cinco años de prisión en el caso Sinohydro, Lenín Moreno decidió solicitar la suspensión condicional de la pena.

Tras la negativa de la CNJ la tarde de este martes, al exvicepresidente aún le queda un recurso para no cumplir esta condena.

Apelación en segunda instancia hasta la casación

El abogado penalista, José Elías Cárdenas Llenera, explicó que aún es posible para Lenín Moreno y los otros sentenciados apelar la sentencia de primera instancia.

Lo prevé el articulo 653, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que, uno de los presupuestos de procedencia de la apelación justamente es la negativa de suspensión condicional de la pena.

La apelación en segunda instancia correspondería a otro tribunal de la Corte Nacional de Justicia y, en el futuro, si se plantea el recurso de casación, lo conocerá otro tribunal de la misma CNJ.

Lenín Moreno y su familia se defienden en libertad, señala defensa

David Meza, defensa de Lenín Moreno, confirmó que apelarán la sentencia en primera instancia no solo por la negativa de suspensión condicional de la pena, sino también por el fondo de la sentencia.

Meza espera que, en los próximos días, les llegue la sentencia por escrito para presentar el recurso de apelación.

“Debo aclarar, eso hace que esta sentencia no se encuentre ejecutoriada, que tanto Lenín Moreno como su familia se mantendrán en libertad y se defenderán en libertad, utilizando los recursos que tenemos este momento que son apelación y casación”, indicó Meza, que también ejerce la defensa técnica de Rocío González e Irina Moreno.

Meza insistió en que la reforma del año 2021, que excluye al cohecho del beneficio de suspensión de la pena, no puede ser aplicada a los procesados, porque el principio de favorabilidad aplica a las leyes vigentes al momento del cometimiento de la conducta, esto es, entre 2008 y 2018.

‘Se ha violado el principio de favorabilidad’, dice Lenín Moreno

El exvicepresidente Lenín Moreno señaló que no están de acuerdo con el fallo del tribunal de la CNJ porque se ha violado el principio de favorabilidad.

Moreno insistió en la inocencia de su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y suya. Su esposa y su hija, dijo, “lo único que han hecho es cumplir su tarea profesional” y él no ha cogido “ni un solo centavo”.

Culpa a Rafael Correa y Ronny Aleaga

Moreno sostuvo que las acusaciones que ha hecho el “criminal” Ronny Aleaga han sido acogidas y por eso está sentenciado a cinco años “sin haber tomado un solo centavo”.

“Únicamente porque (Rafael) Correa le ordenó a Aleaga hacerme la acusación en el año 2019 y eso ha seguido su curso, de manera, por decirlo menos, miserable”, aseguró.

Moreno agregó que cree identificar, con toda claridad, las personas que están detrás de esto y en su debido momento lo manifestará con pruebas.

12 sentenciados que solicitaron la suspensión condicional de la pena y los años de prisión impuestos

Entre los 12 sentenciados en el caso Sinohydro por cohecho que solicitaron la suspensión condicional de la pena, además de Lenín Moreno, están: su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, sus dos hermanos Edwin y Gillermo, y otros.

De los 12, los autores directos fueron sentenciados con cinco años de prisión cada uno y los cómplices con dos años y seis meses.

Martha González, cuñada de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Patricia Patiño, dos años y seis meses de prisión

Conto Patiño, cinco años de prisión

Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Judith Rocío González, esposa de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Lenin Moreno, exvicepresidente, cinco años de prisión

Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Carlos Almeida, dos años y seis meses de prisión

Guillermo Moreno, hermano de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Juan Carlos Patiño, dos años y seis meses de prisión

Cai Runguo, cinco años de prisión

Song Donsheng, cinco años de prisión

La resolución de primera instancia determinó también la incapacidad perpetua para ejercer cargos públicos contra Lenín Moreno y la restitución individual del triple del monto del beneficio económico atribuido a cada sentenciado.

Lenín Moreno y la apelación a la sentencia por cohecho en el caso Sinohydro; preguntas frecuentes:

❓ ¿Qué recurso puede presentar Lenín Moreno después de que la CNJ negó la suspensión condicional de su pena?

Lenín Moreno todavía puede apelar la sentencia de primera instancia que lo condenó a cinco años de prisión por cohecho en el caso Sinohydro. La defensa confirmó que presentará este recurso.

La apelación está contemplada en el artículo 653, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye entre sus presupuestos la negativa de la suspensión condicional de la pena.

❓ ¿Qué pasará si Lenín Moreno apela la sentencia del caso Sinohydro?

La apelación será conocida en segunda instancia por otro tribunal de la Corte Nacional de Justicia. La defensa señaló que esperará recibir la sentencia por escrito para presentar el recurso.

Si posteriormente se plantea un recurso de casación, este será conocido por otro tribunal de la misma Corte Nacional de Justicia, de acuerdo con la explicación citada en el reportaje.

❓ ¿Lenín Moreno cumplirá inmediatamente la condena de cinco años de prisión?

Según su defensa, la sentencia de primera instancia no está ejecutoriada porque todavía puede ser apelada. Por ello, David Meza señaló que Lenín Moreno y su familia se mantendrán en libertad mientras utilizan los recursos disponibles.

Moreno fue condenado el 28 de agosto de 2026 a cinco años de prisión como autor directo de cohecho en el caso Sinohydro. La CNJ negó posteriormente la suspensión condicional de esa pena.

❓ ¿Qué argumenta la defensa de Lenín Moreno sobre el principio de favorabilidad?

La defensa sostiene que la reforma de 2021 que excluyó al cohecho del beneficio de suspensión condicional de la pena no debería aplicarse a los procesados, porque los hechos investigados ocurrieron entre 2008 y 2018.

Según David Meza, el principio de favorabilidad debe considerar las leyes vigentes al momento en que ocurrieron los hechos. La CNJ, sin embargo, negó la suspensión condicional de la pena solicitada por Moreno y los otros 11 sentenciados.

❓ ¿Qué dijo Lenín Moreno sobre la sentencia y las acusaciones en el caso Sinohydro?

Lenín Moreno manifestó que no está de acuerdo con la decisión de la CNJ y afirmó que se habría vulnerado el principio de favorabilidad. También sostuvo su inocencia y la de su esposa, Rocío González, y su hija, Irina Moreno.

El exmandatario además atribuyó las acusaciones a declaraciones de Ronny Aleaga y afirmó que Rafael Correa habría ordenado que Aleaga lo acusara en 2019. Estas son afirmaciones de Moreno incluidas en el reportaje y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre esos señalamientos.

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