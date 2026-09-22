Corte niega la solicitud de Lenín Moreno de suspensión de la pena en el caso Sinohydro

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resuelve la tarde de este martes 22 de septiembre de 2026 sobre la solicitud de Lenín Moreno y otros 11 sentenciados por cohecho en el caso Sinohydro de suspensión condicional de la pena.

Argumentos de la Corte para negar la solicitud de Lenín Moreno de suspensión de la pena en el caso Sinohydro

La audiencia se reinstaló pasadas las 14:30 de este martes en la Sala Penal de la CNJ y el juez Marcelo Cabrera inició la exposición de la resolución sobre la solicitud del exvicepresidente, Lenín Moreno, y otros 11 sentenciados por cohecho en el caso Sinohydro.

El juez Cabrera relató que los hechos juzgados se dieron entre 2008 y 2018, cuando el delito de cohecho no estaba incluido dentro de las prohibiciones de suspensión condicional de la pena.

Análisis de aplicabilidad del beneficio

Sin embargo, recordó el juez, que el proceso judicial sobre este caso se inició el 3 de marzo de 2023, cuando ya estaba vigente por más de un año dicha prohibición, es decir, los condenados por el delito de cohecho estaban excluidos de este beneficio.

El Tribunal reconoció que el principio de favorabilidad puede operar en diferentes etapas del proceso, pero también ratificó que no existe concurrencia entre dos normas que hayan estado vigentes al inicio jurídico de esta causa.

Resolución

Por estos motivos, el tribunal de la Sala Penal de la CNJ resolvió negar la solicitud de suspensión condicional de la pena formuladas por Lenín Moreno y los otros 11 procesados.

Pese a la negativa, esta sentencia contra Moreno y los otros 11 solicitantes sigue siendo de primera instancia y aún podría ser apelada.

Lenín Moreno asistió con su esposa, Rocío González, también sentenciada

Como en otras ocasiones, el exvicepresidente Lenín Moreno asistió con su esposa Rocío González, a la Sala Penal de la CNJ donde se reinstaló la audiencia de solicitud de suspensión de la pena.

La hija de Moreno, Irina Moreno, también señalada como cómplice no está en el país y los hermanos del exmandatario asistieron de manera telemática.

La Secretaría notificó que varias defensas de los 12 solicitantes asistió de forma telemática la diligencia de forma telemática.

12 sentenciados en el caso Sinohydro solicitaron la suspensión condicional de la pena

Entre los 12 sentenciados en el caso Sinohydro por cohecho que solicitaron la suspensión condicional de la pena, además de Lenín Moreno, están: su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, sus dos hermanos Edwin y Gillermo, y otros.

De los 12, los autores directos fueron sentenciados con cinco años de prisión cada uno y los cómplices con dos años y seis meses.

Martha González, cuñada de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Patricia Patiño, dos años y seis meses de prisión

Conto Patiño, cinco años de prisión

Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Judith Rocío González, esposa de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Lenin Moreno, exvicepresidente, cinco años de prisión

Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Carlos Almeida, dos años y seis meses de prisión

Guillermo Moreno, hermano de Lenín Moreno, dos años y seis meses de prisión

Juan Carlos Patiño, dos años y seis meses de prisión

Cai Runguo, cinco años de prisión

Song Donsheng, cinco años de prisión

La resolución de primera instancia determinó también la incapacidad perpetua para ejercer cargos públicos contra Lenín Moreno y la restitución individual del triple del monto del beneficio económico atribuido a cada sentenciado.

Noticia en desarrollo…

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