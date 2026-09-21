Lenín Moreno habla sobre Coca Codo Sinclair a un día de conocer resolución en caso Sinohydro

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Lenín Moreno, exvicepresidente sentenciado a cinco años de prisión por cohecho en el caso Sinohydro, habló sobre su participación en el proceso de contratación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a un día de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dé a conocer su resolución sobre la solicitud del exmandatario, su esposa, su hija y sus hermanos de suspensión condicional de la pena.

Lo que dijo Lenín Moreno sobre Coca Codo Sinclair y la resolución del caso Sinohydro

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) convocó a Lenín Moreno, a las 14:30 de este martes 22 de septiembre de 2026 para conocer la resolución sobre su solicitud de suspensión condicional de la pena, en el caso Sinohydro.

Moreno fue sentenciado a cinco años de prisión por cohecho y, este lunes, a un día de que se conozca la decisión judicial sobre su pedido, dio su “versión de los hechos” sobre su “intervención en Coca Codo Sinclair”.

En dos videos, de menos de un minuto el primero y de 27 segundos el segundo, Moreno explicó cuál fue su participación en el proceso y lo que él recibió.

“Ese proyecto (Coca Codo Sinclair) fue decidido por Rafael Correa, él hizo el contrato gobierno a gobierno con China, la construcción decidió que sea con la empresa Sinohydro y el financiamiento con el Eximbank, luego, inmediatamente, él encargó a Jorge Glas toda su ejecución. Entonces, cuál fue mi intervención en este proceso, pues ninguna, no tomé decisiones, no participé en la contratción ni en la ejecución de la obra”

Las pruebas que respaldan todo lo que digo las presentó a Fiscalía; sin embargo, hoy está condenado, recordó.

¿Cuál fue mi intervención en Coca Codo Sinclair?

En este video explico cuál fue mi participación en este proceso y qué pruebas presenté ante la

Fiscalía.

Esta es mi versión de los hechos.#LenínMoreno #CocaCodoSinclair #CasoSinohydro #Ecuador.

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En otro video de 27 segundos, Moreno dijo que no recibió “ni un solo centavo” y cuando regresó de Suiza “por delicadeza” no trajo ni un vehículo “al que tenía pleno derecho”.

Agregó que “lo único” que se ha señalado en su contra son tres muebles que fueron le fueron encargados y devolvió antes de regresar a Ecuador.

¿Qué recibí realmente?

En este video explico qué elementos relacionados conmigo fueron considerados dentro del proceso y cuál es mi posición frente a ellos.

Esta es mi versión de los hechos.#LenínMoreno #CocaCodoSinclair #CasoSinohydro #Ecuador

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El caso Sinohydro

La investigación de la Fiscalía General del Estado develó una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

La red habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero: se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro.

Esto, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

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