CNJ convoca a audiencia de suspensión de la pena para Lenín Moreno en el caso Sinohydro

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) convocó a audiencia de suspensión de la pena de cinco años de cárcel para Lenín Moreno y otros familiares, sentenciados en el caso Sinohydro a seis años y seis meses de prisión por el supuesto delito de cohecho.

La fecha de la convocatoria de la audiencia de suspensión de la pena para Lenín Moreno en el caso Sinohydro

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno solicitó a la justicia la suspensión condicional de la pena de cinco años de cárcel que recibió por el delito de cohecho. La medida permitiría sustituir la privación de libertad por el cumplimiento de una serie de obligaciones y medidas.

La justicia analizará la petición el próximo lunes. Moreno presentó la solicitud junto con su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y sus hermanos Edwin y Guillermo, quienes recibieron condenas de dos años y seis meses de cárcel. Otros siete sentenciados también realizaron el mismo pedido.

La solicitud se analizará el próximo lunes

La Corte Nacional de Justicia estableció recién el miércoles 2 de septiembre de 2026 que la diligencia para analizar los pedidos se realizará el próximo lunes.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Moreno el pasado viernes junto a otras 19 personas. Los jueces lo condenaron por cohecho tras determinar que recibió sobornos relacionados con el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.

La empresa china Sinohydro estuvo a cargo de la construcción de la central. Según los jueces, la compañía entregó recursos millonarios a un círculo empresarial. Posteriormente, esos recursos se distribuyeron entre distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario.

Los hechos ocurrieron desde 2010, cuando Moreno ocupaba la Vicepresidencia durante el Gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017.

El argumento para pedir la suspensión de la pena

Los magistrados aceptaron la teoría presentada por la Fiscalía. La institución acusó a Moreno y a su familia de recibir parte de los 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó para la construcción de la hidroeléctrica.

Coca Codo Sinclair tiene una potencia de 1 500 megavatios. Los recursos también buscaban viabilizar el financiamiento de la obra a través del Eximbank.

De acuerdo con los jueces, Moreno utilizó su cargo como vicepresidente para intervenir en un “ámbito ajeno a su rectoría” y favorecer a Sinohydro. El tribunal concluyó que, como consecuencia, su entorno familiar recibió beneficios. El expresidente ha negado esas acusaciones.

Moreno y sus familiares invocan un artículo del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos. Esa norma permite suspender la ejecución de una pena de cárcel si se cumplen ciertos requisitos, entre ellos que la condena no supere los cinco años y que la persona sentenciada no tenga otra sentencia vigente ni un proceso en curso.

La reforma de 2021 excluyó ese beneficio para personas condenadas por delitos como el cohecho.

Además de las penas de prisión, los jueces ordenaron la “incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público” de los sentenciados. También dispusieron la suspensión de sus derechos de participación durante el tiempo de la condena, la emisión de disculpas públicas y el pago de una multa.

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