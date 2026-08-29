Las cifras del caso Sinohydro y los otros sentenciados a más de Lenín Moreno

La Fiscalía General del Estado reveló las cifras que deja el caso Sinohydro, luego de que un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declarara responsables a 20 personas por cohecho el 28 de agosto de 2026, en Quito. Entre los sentenciados está Lenín Moreno, expresidente y exvicepresidente de Ecuador, quien recibió cinco años de prisión como autor directo.

La acusación, encabezada por Leonardo Alarcón, fiscal general del Estado encargado, sostuvo que la estructura movilizó aproximadamente 76,1 millones de dólares en pagos indebidos vinculados con la adjudicación y ejecución de Coca Codo Sinclair. Ese monto equivale a cerca del 4 % del valor del contrato de construcción.

Sinohydro en Ecuador deja a Moreno sentenciado por cohecho

La Fiscalía presentó 29 testimonios, 20 pericias y 90 pruebas documentales durante 31 jornadas de juicio. La evidencia incluyó registros financieros, documentación societaria y comercial, contratos e información obtenida mediante cooperación penal internacional para reconstruir las rutas y beneficiarios del dinero.

La investigación sostiene que los recursos fueron canalizados mediante empresas, intermediarios, transferencias bancarias y supuestos servicios de consultoría y representación. Moreno fue declarado autor directo por hechos ocurridos cuando ejercía la Vicepresidencia de la República.

Como publicó EL COMERCIO en julio de 2026, antes del fallo la Fiscalía había solicitado seis años y seis meses de prisión para los autores directos y una reparación económica calculada a partir de los más de 76 millones de dólares identificados como pagos indebidos. El Tribunal finalmente fijó penas diferenciadas y reparaciones individualizadas.

La reparación supera los 163 millones de dólares

La sentencia establece reparaciones económicas individualizadas que, en conjunto, superan los 163 millones de dólares. Los sentenciados también deberán ofrecer disculpas públicas y el fallo deberá publicarse en los portales de la Vicepresidencia de la República, CELEC EP y la Procuraduría General del Estado.

El Tribunal dispuso además la suspensión de los derechos de participación durante el tiempo de cada condena y la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos para los exservidores. La resolución corresponde a una sentencia de primera instancia.

Los 20 sentenciados y sus penas en el caso Sinohydro

Siete procesados fueron declarados autores directos del cohecho y otros 13, cómplices.

Autores directos

Lenín Moreno Garcés — cinco años

— cinco años Conto Patiño Martínez — cinco años

— cinco años Cai Runguo — cinco años

— cinco años Yan Huiju — cinco años

— cinco años Song Dongsheng — cinco años

— cinco años Luciano Cepeda Vasco — tres años

— tres años Henry Galarza Correa — tres años

Cómplices

Rocío González Navas — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Irina Moreno González — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Guillermo Moreno Garcés — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Edwin Moreno Garcés — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Martha González Navas — dos años y seis meses

— dos años y seis meses María Auxiliadora Patiño Herdoiza — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Xavier Macías Carmigniani — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Juan Carlos Patiño Herdoiza — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Patricia Patiño Herdoiza — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Manuel Ignacio Patiño Herdoiza — dos años y seis meses

— dos años y seis meses José Eduardo Carmigniani Valencia — dos años y seis meses

— dos años y seis meses Carlos Oswaldo Almeida Almeida — dos años y seis meses

— dos años y seis meses María Augusta Baquero Carvajal — un año y seis meses

Preguntas frecuentes sobre la sentencia del caso Sinohydro en Ecuador:

❓ ¿Cuántas personas fueron sentenciadas en el caso Sinohydro? Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró responsables a 20 personas por cohecho.

La sentencia del 28 de agosto de 2026 determinó que siete procesados fueron autores directos y otros 13, cómplices. Las penas de prisión establecidas van desde un año y seis meses hasta cinco años. ❓ ¿Qué sentencia recibió Lenín Moreno por el caso Sinohydro? El expresidente Lenín Moreno fue sentenciado a cinco años de prisión como autor directo de cohecho.

El Tribunal lo declaró responsable por hechos ocurridos cuando ejercía la Vicepresidencia de Ecuador. La resolución corresponde a una sentencia de primera instancia. ❓ ¿Cuánto dinero estuvo involucrado en el caso Sinohydro? La Fiscalía sostuvo que existieron aproximadamente 76,1 millones de dólares en pagos indebidos.

Según la acusación, estos recursos estuvieron vinculados con la adjudicación y ejecución de Coca Codo Sinclair y representaron alrededor del 4 % del valor del contrato de construcción. ❓ ¿Cuánto deberán pagar los sentenciados como reparación económica? Las reparaciones individualizadas establecidas por el Tribunal superan, en conjunto, los 163 millones de dólares.

La sentencia también contempla disculpas públicas y su publicación en los portales de la Vicepresidencia de la República, CELEC EP y la Procuraduría General del Estado. ❓ ¿Qué otras sanciones estableció la sentencia del caso Sinohydro? Se dispuso la suspensión de derechos de participación y, para los exservidores, la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos.

La suspensión de los derechos de participación se mantendrá durante el tiempo correspondiente a cada condena. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, el proceso todavía puede continuar mediante los recursos previstos legalmente.

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