Caso Sinohydro, Lenín Moreno rechaza fallo en su contra y espera condena

La comparecencia y postura de Lenín Moreno en el caso Sinohydro marcaron la jornada de este viernes 28 de agosto de 2026 Quito, tras ser declarado culpable del delito de cohecho por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

Durante un receso de la audiencia de lectura de resolución, el exmandatario ratificó que permanecerá en el territorio ecuatoriano, sostuvo que no recibió dinero ilícito y quedó a la espera de que los magistrados definan los años de privación de libertad que deberá cumplir junto a los demás involucrados.

Postura de Lenín Moreno en el caso Sinohydro ante la acusación

Al pronunciarse frente a los medios de comunicación, el expresidente afirmó que declinó una opción de refugio en Paraguay para presentarse ante los tribunales nacionales.

Señaló que el proceso judicial se originó a partir de una denuncia formulada por el exasambleísta Ronny Aleaga y cuestionó los fundamentos de la imputación fiscal, aseverando que la suscripción del contrato de gobierno a gobierno con China fue ejecutada por Rafael Correa con el Eximbank, mientras que la fase constructiva estuvo a cargo de Jorge Glas.

Argumentos sobre el proyecto y compras inmobiliarias

En su intervención, Moreno recalcó que durante su periodo presidencial impulsó revisiones a más de 600 obras con fallas técnicas, entre las cuales se identificaron 17 000 fisuras en la central Coca Codo Sinclair, derivando en acciones legales internacionales iniciadas por él y finalizadas por la administración gubernamental actual.

Asimismo, desestimó los señalamientos sobre inmuebles y detalló que su departamento fue adquirido por 253 000 dólares, mediante un pago inicial de 53 000 en cheque y 200 000 financiados a través de un crédito hipotecario con el Banco del Pacífico, tras haber residido 13 años bajo contrato de arrendamiento en dicho lugar.

Dentro del análisis sobre Lenín Moreno en el caso Sinohydro, la defensa y las declaraciones apuntaron a desvincular su gestión de la adjudicación inicial.

Fallo judicial y ruta financiera expuesta por el Tribunal

Pese a los descargos del procesado, la resolución judicial dictaminó que, valiéndose de sus funciones como vicepresidente, ejecutó gestiones para facilitar el financiamiento de la hidroeléctrica adjudicada a la compañía Sinohydro.

Los informes periciales y movimientos bancarios expuestos por los jueces determinaron pagos por 217 000 dólares dirigidos a su hermano Edwin Moreno, desglosados en 100 000 dólares de la firma offshore INA Investment Corp, 67 000 dólares de Ginepri SA y 50 000 dólares provenientes de Javier Macías, consolidando elementos clave analizados en la investigación sobre Lenín Moreno en el caso Sinohydro.

Pedido de la Fiscalía y definición de penas

Con esta decisión, Moreno se convirtió en el cuarto ciudadano sentenciado en el proceso penal. El fiscal general subrogante solicitó la imposición de una condena de seis años y seis meses de cárcel para el exmandatario y otros seis procesados, mientras que la fijación de la pena para los 13 implicados restantes se dejó a criterio del Tribunal, que continuó la diligencia para determinar las sanciones penitenciarias correspondientes a los 20 investigados involucrados en la trama examinada.

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