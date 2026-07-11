Fiscalía pide reparación y placa de desagravio en caso Sinohydro

La cárcel no es la única condena que buscará la Fiscalía en el caso Sinohydro. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, pidió al tribunal otras sanciones que van desde el pago de una reparación económica hasta la instalación de una placa de desagravio para el Estado.

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El caso investiga presuntas coimas que la empresa china Sinohydro pagó para adjudicarse la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, una obra emblemática del gobierno del expresidente Rafael Correa.

Durante los alegatos de cierre, realizados este viernes 10 de julio de 2026, Alarcón ratificó el pedido de seis años y seis meses de prisión para los siete autores directos del delito de cohecho. Entre ellos figuran el expresidente Lenín Moreno, el empresario Conto Patiño, el exembajador chino Cai Runguo, los exgerentes de CocaSinclair EP, Luciano Cepeda y Henry Galarza, y los ejecutivos de Sinohydro Yan Huiju y Song Dongsheng.

Para los cómplices, entre familiares y allegados de Moreno y Patiño, Alarcón pidió aplicar una pena equivalente a un tercio o la mitad de la que reciban los autores directos.

El fiscal solicitó además el pago de una reparación integral al Estado. Sugirió calcularla en base al monto estimado de los sobornos: más de 76 millones de dólares, repartidos entre los condenados. También pidió multas de entre 5 784 y 9 640 dólares, según el COIP.

A esto se suman otras sanciones. Los servidores públicos quedarían inhabilitados para ejercer cargos estatales. Esta pena accesoria se aplicaría una vez cumplida la condena de prisión, según publica El Universo. Además, todos los procesados enfrentarían la suspensión de sus derechos de participación política.

Alarcón también planteó que ofrezcan disculpas públicas y que se coloque una placa anticorrupción en el complejo hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Los jueces cerraron la audiencia tras 31 días de diligencias y se retiraron a deliberar. No existe una fecha límite para conocer la sentencia.