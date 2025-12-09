Este martes, 9 de diciembre de 2025, con la presencia del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra 24 personas por su presunta participación en el delito de cohecho. El expresidente Lenin Moreno es uno de los procesados.

Antecedentes del Caso Sinohydro

La tarde de este lunes, 8 de diciembre de 2025, un conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió llamar a juicio a cinco familiares del expresidente Lenín Moreno. Él también se encuentra señalado en el proceso.

La institución de justicia aceptó los elementos presentados por la Fiscalía y los llamó a juicio en calidad de cómplices del presunto delito de cohecho.

Los familiares son:

Judith Rocío G. N., esposa de Lenín Boltaire M. G.

esposa de Lenín Boltaire M. G. Irina M. G., hija de Lenín Boltaire M. G. y Judith Rocío G. N.

hija de Lenín Boltaire M. G. y Judith Rocío G. N. Guillermo Renán M. G., hermano de Lenín Boltaire M. G.

hermano de Lenín Boltaire M. G. Edwin Ovidio M. G., hermano de Lenín Boltaire M. G.

La investigación de Fiscalía

La investigación de la Fiscalía apunta a una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Esta habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.

Se señala que los involucrados habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4 % del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro.

Para ese fin, habrían participado terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.