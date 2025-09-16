El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, reaccionó a la acusación de la Fiscalía General del Estado por supuesto cohecho en el caso Sinohydro.

Más noticias

Lenín Moreno calificó de farsa la acusación de la Fiscalía por supuesto cohecho

Moreno calificó el proceso como una “farsa” y lo atribuyó a una “venganza” del exmandatario Rafael Correa.

Esta declaración surgió tras la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Ese día, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra Moreno y otros 23 procesados por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

El caso involucra supuestos sobornos por más de 76 millones de dólares de la empresa china Sinohydro.

Moreno insistió en que el contrato se adjudicó durante el gobierno de Correa, antes de su mandato.

El expresidente negó cualquier participación en el proceso y señaló que la acusación distrae de los verdaderos responsables.

La audiencia continuó este martes 16 de septiembre, con la Fiscalía exponiendo 42 elementos de convicción contra Moreno como presunto autor directo del delito.

Pronunciamiento de Lenín Moreno contra la acusación

Lenín Moreno emitió un escrito público este martes. Él describió la acusación como una “farsa” basada en antiguas amistades familiares con contratistas de Sinohydro.

Moreno argumentó que la obra se contrató, financió y ejecutó en el gobierno de Rafael Correa. El entonces ministro Jorge Glas dirigió el proyecto. Glas cumple condena en la cárcel La Roca por varios casos de corrupción.

El exmandatario señaló que la persecución se inició con una denuncia de Ronny Aleaga, exasambleísta correísta imputado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Moreno afirmó que esta denuncia alimenta distracciones sobre los problemas reales del contrato.

Moreno reiteró que su rol en el proceso resultó nulo. El contrato se firmó antes de su elección como presidente, afirmó. Como vicepresidente, él no controló ministerios ni el sector eléctrico, aseguró.

El exmandatario tachó la audiencia del lunes como un “montaje”. Moreno concluyó que el caso representa otro capítulo de la venganza del correísmo y el Socialismo del Siglo XXI. “Ellos no perdonan las derrotas electorales ni las investigaciones que frenaron su influencia en Ecuador”, puntualizó en su documento.

Caso Sinohydro vincula a Lenín Moreno

La Fiscalía comenzó la formulación de cargos el lunes. Moreno y su familia supuestamente recibieron más de un millón de dólares en sobornos, según el dictamen.

El caso Sinohydro abarca una red de corrupción con 76 millones de dólares en total. Involucra 24 procesados, incluyendo a Moreno, su esposa Rocío G., su hija Irina M., hermanos y exempleados de la empresa.

La investigación surgió en 2019 por una publicación de La Fuente. El portal reveló nexos de un hermano de Moreno con cuentas en paraísos fiscales y una propiedad en Alicante, España.

La Fiscalía vinculó a Moreno con la empresa offshore INA Investment. Los sobornos ocurrieron durante su vicepresidencia.

Supuesto cohecho benefició a familiares de Moreno, según Fiscalía

Supuestamente, Moreno y González recibieron 547 000 dólares en viviendas y mobiliario. Irina M. obtuvo 52 000 dólares, suponen las autoridades.

Los hermanos de Moreno acumularon 397 000 dólares: Edwin 387 000 y Guillermo 10 000. Cuñadas y suegra sumaron otros 30 000 dólares, según las presunciones de la investigación.

La Fiscalía califica el caso como una trama de corrupción interestatal. El juez Olavo Hernández rechazó nulidades y declaró la validez procesal.

Otros autores directos incluyen a Luciano Cepeda, Henry Galarza y funcionarios chinos como Cai Runguo.

Según el Ministerio Público, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto P., amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares.

Con información de EFE.

Te recomendamos