En el caso Sinohydro, la Fiscalía inició con su dictamen acusatorio contra Lenín Moreno, expresidente y exvicepresidente y 23 personas más la tarde de este lunes 15 de septiembre de 2025, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que se desarrolla en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La Fiscalía acusó a Lenín Moreno en el caso Sinohydro

En el caso Sinohydro, en el que se investiga el delito de cohecho, la tarde de este lunes, el fiscal general del Estado, Wilson Toainga, inició el dictamen acusatorio contra los 24 procesados, incluido Lenin Moreno.

Esto ocurrió luego de que el conjuez del caso, Olavo Hernández, declaró la validez de todo lo actuado y la continuidad del proceso, previo a la audiencia de juicio.

La investigación de la Fiscalía General del Estado devela una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

Red de corrupción

La red habría operado entre 2009 y 2018, cuando Moreno era Vicepresidente, a cambio de grandes cantidades de dinero.

Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que habrían sido entregadas por Sinohydro.

Esto, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

La acusación contra Lenín Moreno

La Fiscalía acusa al exvicepresidente Lenín Moreno como autor del delito de cohecho en el caso Sinohydro.

Su esposa Rocío González y su hija Irina Moreno son acusadas como presuntas cómplices.

Según los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, por el exvicepresidente Lenín Moreno pasaban todas las decisiones de los contratos y negociaciones del caso Sinohydro.

Sinohydro es la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Toainga acusa a Moreno de recibir dádivas; el exvicepresidente, junto a su esposa e hija, habría recibido más de un millón de dólares.

Entre estas irregularidades estaría la transferencia de Ina Invesment Corp, por 19 342 dólares, cuyo beneficiario es una tienda de muebles que fueron entregados en Ginebra.

En su declaración, Moreno dijo que los muebles eran de propiedad de sus amigos y se los encargaron.

Según Fiscalía, en 2009, Moreno se reunió con el exembajador de China en Ecuador, para una nueva propuesta de financiamiento de la hidroeléctrica.

Con la suscripción del contrato, se habría dado inicio a la entrega de dádivas.

Autores y cómplices

De los 24 procesados, la Fiscalía señala a nueve como presuntos autores directos: Lenín Moreno, Luciano Cepeda, Henry Galarza, Cai Runguo, Yan Huiju, Song Dongsheng, Wu Yu, Liu Aisheng y Conto Patiño.

Los 13 restantes constan como presuntos cómplices, aquí están: Rocío González, Irina Moreno, Guillermo Moreno, Edwin Moreno, Martha González.

Además, María Auxiliadora Patiño, Xavier Macías Carmigniani, Juan Carlos Patiño, Patricia Patiño, Manuel Patiño, Priscila Burneo.

Rocío Guerrero, Eduardo Carmigniani, Carlos Almeida y María Augusta Baquero.





