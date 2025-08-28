En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro, una trama de sobornos en Ecuador. Los abogados de los 24 procesados pidieron que se declararae la nulidad del proceso, alegando supuestos vicios que afectarían su validez.

Más noticias

En a audiencia del 27 de agosto de 2025, la Fiscalía rechazó cada uno de esos planteamientos y defendió la legalidad de lo actuado. Tras varias horas de debate, el juez decidió suspender la diligencia y anunció que se notificará la fecha para su reinstalación.

La expectativa ahora está en la decisión que adopte el juez: si acoge los pedidos de nulidad, el proceso terminará. Si los rechaza, la Fiscalía deberá sustentar por qué los acusados deben enfrentar juicio por cohecho.

De INA Papers al caso Sinohydro, la trama de sobornos en Ecuador

La investigación comenzó en 2019 con la filtración de documentos sobre Ina Investment Corporation, una empresa offshore vinculada a Edwin Moreno, hermano del entonces presidente Lenín M. Según la Fiscalía, la firma habría servido para recibir transferencias, bienes y otros beneficios de contratistas relacionados con obras públicas.

El caso fue conocido inicialmente como INA Papers por la supuesta relación entre el nombre de la empresa y las hijas del expresidente. Moreno negó esa versión en cadena nacional y calificó de “barbaridad” la vinculación.

Información relacionada: Dos detenidos en Panamá con difusión roja por el caso Sinohydro

En 2023, la Fiscalía rebautizó el caso como Sinohydro, nombre de la constructora china responsable de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, considerada el eje de la presunta red de corrupción.

La ruta de los sobornos en Coca Codo Sinclair

Según la investigación fiscal, entre 2009 y 2018 se pagaron alrededor de 76 millones de dólares en coimas, lo que se considera el monto más alto de sobornos en la historia del Ecuador. Los recursos habrían salido del Bank of China hacia cuentas en Panamá controladas por Comercial Recorsa, empresa de Conto P., amigo de Lenín M., y representante de Sinohydro en Ecuador.

De ahí, sostiene la Fiscalía, el dinero fue distribuido a decenas de beneficiarios mediante dádivas, transferencias y contratos ficticios de consultorías. La trama de corrupción habría alcanzado un valor equivalente al 4% del costo de la obra.

Los principales implicados en el caso Sinohydro

Entre los procesados se encuentra el expresidente Lenín M., junto a su esposa, su hija, dos de sus hermanos y sus cuñadas. También figuran familiares y allegados de Conto P., señalado como intermediario clave.

Lea más: Fiscalía procesó a tres personas más por presunto cohecho en el caso Sinohydro

En abril de 2023 la Fiscalía pidió prisión preventiva contra Lenín M., y varios de sus allegados, pero la Corte Nacional negó esa solicitud y ordenó presentaciones periódicas. Como Lenín M., vive en Paraguay desde 2021, la Fiscalía pidió notificación a Interpol, sin resultados hasta ahora.

Movimientos judiciales desde 2023

La formulación de cargos ocurrió en marzo de 2023, con 37 personas inicialmente procesadas. Posteriormente, la Fiscalía presentó un dictamen abstentivo para 15 y en 2025 el juez concedió un sobreseimiento adicional, lo que redujo la lista a 24 acusados.

#AHORA | #CasoSinohydro: con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se instala la audiencia preparatoria de juicio contra 24 personas –entre ellas el exvicepresidente de la República, Lenín M.–, por el presunto delito de #Cohecho. pic.twitter.com/5tXV1THwbG — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 27, 2025

Durante este tiempo, se han dictado medidas cautelares como presentaciones periódicas, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país. La única persona a la que se le dictó prisión preventiva fue Wu Y., exrepresentante de Sinohydro en Ecuador.

Lo que está en juego

La suspensión del 27 de agosto dejó en pausa una decisión clave. Si el juez acoge los pedidos de nulidad de los abogados defensores, el caso Sinohydro se cerrará. Si los rechaza, se abrirá la etapa en la que la Fiscalía deberá argumentar con detalle por qué los 24 acusados deben ser llevados a juicio.

Más de seis años después de que se revelara la trama conocida inicialmente como INA Papers, la causa sigue siendo una de las más emblemáticas sobre presunta corrupción en la obra pública del Ecuador.

Información extra: Caso Sinohydro

Te recomendamos