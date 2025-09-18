El fiscal general encargado, Wilson Toainga, solicitó este jueves 18 de septiembre de 2025 al conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, que los 24 procesados en el caso Sinohydro sean llamados a juicio por el presunto delito de cohecho. Entre ellos están el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, para quienes pidió que la presentación periódica se cumpla físicamente en Quito y no en sedes diplomáticas en el extranjero.

Acusación de la Fiscalía en el caso Sinohydro que involucra a Lenín Moreno y su familia

Toainga concluyó la exposición del dictamen acusatorio contra nueve personas señaladas como autores directos y 15 como cómplices.

Según la Fiscalía, los procesados habrían participado en una red de corrupción que facilitó la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, construido por Sinohydro durante el gobierno de Rafael Correa, con un costo superior a los 2 000 millones de dólares.

La investigación sostiene que se pagaron 76 millones de dólares en sobornos a través de falsos contratos de consultoría. Moreno figura como autor directo junto a varios exfuncionarios y empresarios ecuatorianos y chinos, mientras que sus familiares y otros allegados están ubicados como cómplices.

Debate sobre las medidas cautelares para Lenín Moreno

El fiscal recordó que Moreno, su esposa y su hija han cumplido las presentaciones en consulados de Ecuador en Asunción y Miami, debido a problemas médicos que impidieron los traslados a Quito.

Sin embargo, advirtió que las sedes diplomáticas no tienen competencia jurisdiccional, por lo que las medidas cautelares deben cumplirse en territorio nacional.

Toainga citó el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para sustentar su pedido y señaló que la comparecencia física es necesaria para garantizar la inmediación en el proceso penal.

Audiencia y pasos siguientes

Tras la intervención de la Fiscalía y de la Procuraduría General del Estado, la diligencia fue suspendida por el conjuez Hernández hasta el lunes 22 de septiembre.

Las defensas de los 24 procesados tendrán acceso a los 498 cuerpos del expediente para preparar sus alegatos.

La próxima jornada iniciará con la defensa del expresidente Moreno y continuará con los acusados como autores directos y, posteriormente, con los señalados como cómplices en el supuesto cohecho.