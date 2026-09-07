Estos son los argumentos de Lenín Moreno, Rocío González e Irina Moreno para lograr la suspensión de la pena

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La audiencia de Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y otros nueve sentenciados sobre la solicitud de suspensión condicional de la pena del caso Sinohydro, por supuesto cohecho, se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026. David Meza, abogado del exmandatario, su cónyuge y hija, expuso los argumentos de cada uno para la aplicación de la medida.

Los argumentos de suspensión de la pena para Lenín Moreno, Rocío González e Irina Moreno en la CNJ

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Lenín Moreno y otras 19 personas el pasado 28 de agosto, en el caso Sinohydro, por cohecho. De ellos, 12 solicitaron la suspensión condicional de la pena, incluido el exmandatario y sus familiares.

Los jueces los condenaron por cohecho tras determinar que fueron parte de una red de sobornos relacionados con el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.

Argumentos para la suspensión de la pena

Lenín Moreno, sus familiares y el resto de sentenciados que piden la suspensión condicional de la pena invocan el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (Coip) vigente cuando ocurrieron los hechos, como principal argumento para la suspensión de la pena.

Esa norma permite suspender la ejecución de una pena de cárcel si se cumplen ciertos requisitos, entre ellos, que la condena no supere los cinco años y que la persona sentenciada no tenga otra sentencia vigente ni un proceso en curso, ni haya sido beneficiada con una salida alternativa en otra causa.

Lenín Moreno: tercera edad y discapacidad

Lenín Moreno recibió cinco años de prisión y una reparación por 58 026 dólares.

Además, del argumento de base, el abogado de Lenín Moreno, David Meza, sostuvo también que el exmandatario es un “ser humano de la tercera edad, de 73 años y con una discapacidad física permanente hace tres décadas”.

Meza también dijo que el pago de la reparación integral está garantizada con un certificado bancario de respaldo financiero y domicilio en territorio ecuatoriano, comprobante de pago con dirección de una casa avaluada en 233 284 dólares. Otro predio en Tena y certificado de expensas de su domicilio actual.

Rocío González: tercera edad y cuidadora

Meza también es defensa de la esposa de Moreno, Rocío González y su hija Irina Moreno González, condenadas a dos años y seis meses de prisión como cómplices.

Además, una reparación económica de 4 704 dólares en el caso de González y 156 000 dólares en el caso de Irina Moreno.

De González, el abogado también señaló que es una persona de tercera edad que cuida a una persona con discapacidad, en este caso, Lenín Moreno.

Meza ofreció pagar inmediatamente la reparación integral de Rocío González.

Irina Moreno: esposa de persona con discapacidad y madre de dos menores

En el caso de Irina Moreno González, el abogado Meza señaló que tiene un esposo con discapacidad y es madre de dos menores de edad.

Para cubrir el monto de reparación integral, Meza presentó certificado de comprobante de pago del impuesto predial de un bien en Quito y otro bien en Tena por 148 000 dólares.

Además, notificó que la sentenciada vive en Florida, Estados Unidos.

Otros sentenciados con la misma solicitud

Entre los otros sentenciados con la misma solicitud están: Conto Patiño, su hija Patricia y sus hermanos de Lenín Moreno: Edwin y Guillermo Moreno Garcés.

La edad fue uno de los argumentos en el caso de Conto Patiño, con 95 años; de Edwin Moreno, que “en una semana” cumplirá 65 años; y del otro hermano, Guillermo Moreno, según señalaron sus defensas.

Pasadas las 16:00, el juez de la CNJ, Manuel Cabrera, dispuso un receso para luego seguir con las exposiciones de la defensas del resto de solicitantes.

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