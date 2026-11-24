Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Un juez ofició a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para gestionar la publicación de una notificación roja contra Navila D., exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal. La Fiscalía General del Estado dio a conocer la decisión judicial este martes, 24 de noviembre de 2026, en el marco del caso La Reina, que investiga un supuesto delito de lavado de activos.

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La Justicia busca localizar a Navila D. a través de Interpol en el caso La Reina

La decisión responde a una solicitud que presentó la Fiscalía ante el juez de la causa para gestionar la búsqueda internacional de la procesada.

Navila D. mantiene vigente una orden de prisión preventiva, además de una disposición de localización y captura, dentro del proceso penal que involucra a varios integrantes de su familia.

El trámite ante Interpol busca ampliar los mecanismos de cooperación policial internacional para determinar el paradero de la exreina de Guayaquil.

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Sin embargo, el pedido judicial no implica que Interpol ya haya publicado la notificación roja. El comunicado de la Fiscalía confirma únicamente la gestión para su emisión.

Las medidas judiciales contra Navila D. y su familia

El pasado 12 de noviembre de 2026, la Fiscalía vinculó a Navila D., a su madre, Cynthia B., a su padrastro, José E., y a la empresa 911Society al caso La Reina.

Durante esa diligencia, el juez dictó prisión preventiva contra la exfuncionaria municipal. Para su madre y su padrastro dispuso presentaciones periódicas dos veces por semana y la prohibición de salida del país.

La autoridad judicial también ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes de los procesados. En cuanto a la empresa, dispuso la suspensión temporal de sus actividades y la inmovilización de sus cuentas.

Con estas vinculaciones, cinco integrantes del grupo familiar enfrentan el proceso penal. Fiscalía General del Estado

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Fiscalía investiga movimientos financieros superiores a 1,2 millones de dólares

El caso La Reina tiene su origen en una denuncia del 15 de julio de 2026 y en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que abarca operaciones entre 2020 y marzo de 2026.

#CasoLaReina | A pedido de #FiscalíaEc, el Juez ofició a #Interpol para gestionar la difusión roja contra Navila D., procesada por presunto #LavadoDeActivos, quien tiene vigente una orden de prisión preventiva. https://t.co/TJk9fEYE7Z — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 24, 2026

La Fiscalía sostiene que Navila D. habría registrado acreditaciones netas por 1 272 382,79 dólares, mientras que sus ingresos correspondientes al impuesto a la renta alcanzaron los 185 795,11 dólares y sus ingresos exentos sumaron otros 16 066,44 dólares.

El organismo identificó una diferencia de aproximadamente 1,07 millones de dólares entre esos valores.

Entre las operaciones bajo investigación también constan transacciones con familiares, adquisiciones de bienes y relaciones comerciales con Aquiles A., y la empresa Ternape Petroleum S. A.

La Fiscalía busca determinar el origen y destino de estos recursos dentro de la investigación por supuesto lavado de activos, delito que contempla el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Qué implica una notificación roja de Interpol?

Una notificación roja constituye una solicitud de cooperación dirigida a las autoridades policiales de otros países para localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a un eventual proceso de extradición, entrega u otra actuación judicial similar.

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Interpol aclara que este mecanismo no equivale a una orden de detención internacional. Cada país determina, de acuerdo con su legislación, las acciones que puede adoptar frente a este tipo de alertas.

Además, el organismo internacional examina las solicitudes para comprobar que cumplan con sus normas. No todas las notificaciones rojas aparecen en su plataforma de consulta pública, pues la mayoría tiene carácter de uso policial.

Información relacionada con el caso La Reina

Notificación roja de Interpol en el caso La Reina; preguntas frecuentes

❓¿Por qué la Justicia pidió una notificación roja de Interpol contra Navila D.? Un juez ofició a Interpol para gestionar la publicación de una notificación roja contra Navila D., procesada en el caso La Reina por supuesto lavado de activos.

La exreina de Guayaquil mantiene una orden de prisión preventiva y una disposición de localización y captura. ❓¿Interpol ya emitió la notificación roja contra Navila D.? No. La Fiscalía informó únicamente que el juez dispuso gestionar la publicación de la alerta internacional.

Hasta el 24 de noviembre de 2026, no se había confirmado que Interpol ya hubiera aprobado o publicado la notificación roja. ❓¿Qué implica una notificación roja de Interpol? Es una solicitud de cooperación internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a una posible extradición, entrega u otra actuación judicial.

Interpol aclara que una notificación roja no constituye por sí misma una orden internacional de detención y que cada país actúa conforme a su legislación. ❓¿Cuánto dinero investiga la Fiscalía en las cuentas de Navila D.? Fiscalía expuso que Navila D. registró acreditaciones netas por 1 272 382,79 dólares entre 2020 y marzo de 2026.

También señaló ingresos declarados por impuesto a la renta de 185 795,11 dólares y otros ingresos exentos por 16 066,44 dólares, con una diferencia aproximada de 1,07 millones. ❓¿Qué medidas judiciales existen en el caso La Reina? Además de la prisión preventiva contra Navila D., el juez dispuso medidas alternativas para su madre y su padrastro.

También ordenó inmovilizar cuentas, prohibir la enajenación de bienes y suspender temporalmente las actividades de 911Society.

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