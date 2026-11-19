Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El 12 de noviembre de 2026, la investigación por supuesto lavado de activos en el caso La Reina entró en una nueva etapa. Transferencias bancarias, depósitos en efectivo, cheques y adquisiciones de vehículos e inmuebles forman parte de las indagaciones de la Fiscalía General del Estado para determinar el origen y destino de los recursos.

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Caso La Reina y el origen del dinero bajo investigación

Entre los procesados en esta causa figuran Navila D., exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal, y cuatro integrantes de su entorno familiar. Las indagaciones comprenden operaciones financieras entre 2020 y marzo de 2026.

La investigación comenzó a partir de una denuncia del 15 de julio de 2026 y de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Uno de los elementos que analiza la Fiscalía es la diferencia entre los ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los recursos que ingresaron al sistema financiero.

Durante la audiencia del 12 de noviembre, la Fiscalía expuso tres cifras relacionadas con Navila D.:

Acreditaciones netas: 1 272 382,79 dólares.

Ingresos declarados por impuesto a la renta: 185 795,11 dólares.

Otros ingresos exentos: 16 066,44 dólares.

La diferencia entre estos valores supera el millón de dólares. Sin embargo, esa discrepancia no demuestra por sí sola que los recursos tengan un origen ilícito.

#BoletínFGE |#CasoLaReina: #FiscalíaEc vincula a 3 personas naturales y una jurídica a la causa que se investiga un presunto #LavadoDeActivos. La instrucción fiscal se extenderá 30 días más. Más información ⬇️ https://t.co/Z0GEM6QVWH https://t.co/TjFEv3EzSz — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 13, 2026

Los cheques y las operaciones financieras con Aquiles A.

Entre las operaciones que examina la Fiscalía constan los movimientos financieros entre Navila D. y Aquiles A., así como los pagos procedentes de la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A.

Durante 2023, Aquiles A. figuró entre los principales clientes de la exreina de Guayaquil. Cinco facturas por concepto de material promocional alcanzaron los 44 642,85 dólares.

La Fiscalía también identificó pagos por 53 450 dólares entre 2020 y 2023. Entre estas operaciones constan cinco cheques de 10 000 dólares cada uno.

En cuanto a Ternape Petroleum, los investigadores identificaron cuatro cheques que sumaron 47 219 dólares y otro por 6 712,50 dólares. En conjunto, estas operaciones alcanzaron los 53 931,50 dólares.

Las transferencias de dinero entre los integrantes de la familia

Otro componente de la investigación se concentra en la circulación de recursos entre los integrantes del entorno familiar de la exfuncionaria municipal.

La Fiscalía identificó depósitos en efectivo y transferencias del padrastro de Navila D. hacia las cuentas de la exreina por 108 877 dólares. En sentido contrario, ella le transfirió 87 877,60 dólares.

El Ministerio Público también examina las operaciones financieras entre David D., hermano de la exreina, y Aquiles A. Entre ellas consta un cheque de 26 250 dólares en 2020 y una posterior devolución de 37 500 dólares en 2021.

Los vehículos e inmuebles que investiga la Fiscalía

La adquisición de vehículos y propiedades también forma parte del análisis patrimonial que desarrolla la Fiscalía en el caso La Reina.

Entre los bienes y operaciones económicas que constan en las indagaciones figuran:

Bien u operación Fecha Valor en dólares Vehículo Abril de 2023 44 408 Vehículo Abril de 2023 Sin precisar Vehículo Diciembre de 2023 46 553 Pago en efectivo por departamento en Puerto Mocolí Sin precisar 192 000 Préstamo asociado al departamento Sin precisar 170 000 Finca La Luna Sin precisar 190 690,92

La Fiscalía también identificó operaciones por 154 188,62 dólares correspondientes a retiros de efectivo, consumos con tarjetas de crédito y otros gastos.

No obstante, la información pública no permite establecer qué transferencia específica financió cada una de las adquisiciones.

Una herencia anticipada, la explicación de la defensa

Durante la audiencia de formulación de cargos de agosto de 2026, la defensa de los hermanos rechazó la hipótesis de la Fiscalía y presentó una explicación sobre la procedencia de parte de los recursos.

La abogada sostuvo que la madre de los hermanos vendió una finca bananera, ubicada en El Guabo, provincia de El Oro, en 2022 por un millón de dólares.

La operación habría incluido un pago inicial de 260 000 dólares mediante cheques. Parte de esos recursos habría llegado a sus hijos como una herencia anticipada.

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La defensa también explicó que las operaciones financieras entre David D. y Aquiles A. habrían correspondido a un acuerdo de conciliación, tras una denuncia por estafa que este último presentó en marzo de 2021.

#AHORA | #CasoLaReina: se reinstala, vía telemática, la audiencia de vinculación de 3 personas naturales y una empresa al proceso en el que se investiga el presunto delito de #LavadoDeActivos. El Juez de la causa dará a conocer las medidas cautelares que se dispondrán. https://t.co/1769iUlMAP — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 12, 2026

La hipótesis de la Fiscalía en el caso La Reina

Una de las hipótesis de la Fiscalía plantea que Navila D. habría facilitado el ingreso al sistema financiero nacional de recursos procedentes de la supuesta comercialización ilegal de combustibles.

El 12 de noviembre de 2026, un juez dictó prisión preventiva contra la exfuncionaria municipal y medidas alternativas contra su madre y su padrastro.

El proceso penal también incorporó a la empresa 911Society, sobre la cual el juez ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y la suspensión temporal de sus actividades.

Más sobre el tema:

La Fiscalía deberá demostrar el supuesto origen ilícito de los recursos y la participación de los procesados en el delito que investiga. Mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, todos mantienen su presunción de inocencia.

Información relacionada: Caso La Reina

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❓¿Qué investiga la Fiscalía en el caso La Reina? La Fiscalía investiga un supuesto esquema de lavado de activos relacionado con movimientos financieros efectuados entre 2020 y marzo de 2026.

Entre los elementos analizados constan transferencias, depósitos en efectivo, cheques, compras de vehículos e inmuebles y diferencias entre ingresos declarados y acreditaciones bancarias. ❓¿Cuánto dinero ingresó a las cuentas de Navila D. y cuánto declaró ante el SRI? Durante la audiencia del 12 de noviembre, Fiscalía expuso acreditaciones netas por 1 272 382,79 dólares.

También señaló ingresos declarados por impuesto a la renta de 185 795,11 dólares y otros ingresos exentos por 16 066,44 dólares. La diferencia supera el millón de dólares, pero por sí sola no demuestra un origen ilícito. ❓¿Qué operaciones entre Navila D. y Aquiles A. investiga la Fiscalía? La Fiscalía analiza facturas, cheques y pagos realizados entre ambos, así como operaciones vinculadas con Ternape Petroleum.

Entre los movimientos constan cinco facturas por 44 642,85 dólares y pagos por 53 450 dólares entre 2020 y 2023, además de cheques emitidos desde Ternape Petroleum. ❓¿Qué bienes forman parte de la investigación del caso La Reina? La Fiscalía analiza la adquisición de vehículos, un departamento en Puerto Mocolí y la finca La Luna, además de otros movimientos patrimoniales.

Entre los valores mencionados constan un pago en efectivo de 192 000 dólares por el departamento, un préstamo asociado por 170 000 dólares y 190 690,92 dólares por la finca. ❓¿Qué explicación presentó la defensa sobre el origen del dinero? La defensa sostuvo que parte de los recursos provendría de la venta de una finca bananera en El Guabo por un millón de dólares en 2022.

Según esa versión, una parte del dinero habría sido entregada a los hijos como herencia anticipada. La Fiscalía deberá demostrar el supuesto origen ilícito de los recursos y la participación de los procesados.

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