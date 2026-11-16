Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La Policía Judicial deberá localizar y detener a Navila D., exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal, por disposición del Tribunal que conoce el caso La Reina. La orden se emitió este lunes 16 de noviembre de 2026, dentro de la investigación por supuesto lavado de activos.

La medida busca ejecutar la prisión preventiva que la Justicia dictó contra Navila D. el jueves 12 de noviembre, cuando la vinculó formalmente al proceso junto con otros integrantes de su familia y una empresa.

El juez Héctor Coba deberá conocer la detención una vez que la Policía Judicial ejecute la orden. Posteriormente, corresponderá legalizar el procedimiento y emitir la respectiva boleta de encarcelamiento.

La disposición judicial llega cuatro días después de la audiencia de vinculación, en la que los magistrados analizaron los elementos presentados por la Fiscalía y la situación procesal de los nuevos investigados.

Las razones de la orden de prisión preventiva contra Navila Navila D.

La ausencia de la exfuncionaria durante la audiencia de vinculación formó parte de los argumentos que los jueces consideraron para ordenar su prisión preventiva.

Aunque recibió la notificación para participar en la diligencia, Navila D., no compareció. El Tribunal también tomó en cuenta la falta de colaboración que le atribuyó durante las etapas de investigación previa e instrucción fiscal.

A esto se sumó la intervención de una defensora pública, quien manifestó que no había logrado comunicarse con la procesada.

Con esos antecedentes, los magistrados dispusieron su prisión preventiva. La resolución judicial la considera prófuga, mientras las autoridades buscan ejecutar la orden de captura.

Los movimientos financieros que investiga la Fiscalía en el caso La Reina

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 15 de julio de 2026 y un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El análisis abarca las transacciones financieras realizadas entre 2020 y marzo de 2026. La Fiscalía identificó acreditaciones netas por 1 272 382,79 dólares en las cuentas de Navila D.

Sin embargo, los registros tributarios reflejan ingresos declarados por 185 795,11 dólares y otros ingresos exentos por 16 066,44 dólares. La diferencia entre esas cantidades alcanza aproximadamente 1,07 millones de dólares.

Entre los elementos que examina la Fiscalía constan depósitos en efectivo, transferencias entre familiares, operaciones comerciales y adquisiciones de bienes.

El expediente también incluye relaciones financieras con Ternape Petroleum, compañía vinculada al entorno empresarial del alcalde de Guayaquil, Aquiles A.

La investigación identificó cheques de esa compañía a favor de Navila D., por un total de 53 931,50 dólares. Además, registra operaciones comerciales con Aquiles A., por concepto de material promocional.

#BoletínFGE |#CasoLaReina: #FiscalíaEc vincula a 3 personas naturales y una jurídica a la causa que se investiga un presunto #LavadoDeActivos. La instrucción fiscal se extenderá 30 días más. Más información ⬇️ https://t.co/Z0GEM6QVWH https://t.co/TjFEv3EzSz — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 13, 2026

El alcalde aparece mencionado dentro del análisis financiero, pero no consta como procesado en esta causa.

Las medidas judiciales contra los familiares de Navila D.

El proceso también incluye a Cynthia B., y José Gonzalo E., madre y padrastro de la exfuncionaria.

A diferencia de Navila D., ambos recibieron medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. El Tribunal consideró que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para justificar un riesgo de fuga, debido a que los investigados habían atendido los requerimientos judiciales.

Por esa razón, deberán cumplir presentaciones periódicas los lunes y jueves ante la Fiscalía de Guayaquil. También tienen prohibición de salida del país y deberán entregar sus pasaportes.

Las restricciones incluyen medidas sobre sus bienes y cuentas bancarias. En el caso de José Gonzalo Escobar, la inmovilización de cuentas alcanza los 109 249,60 dólares.

Por otra parte, David Aarón y Farid D., hermanos de Navila, permanecen con prisión preventiva desde agosto de 2026, cuando comenzó su procesamiento dentro de la misma investigación.

La empresa 911 Society también enfrenta medidas judiciales

La audiencia del 12 de noviembre incorporó a la compañía 911 Society al expediente por supuesto lavado de activos. La empresa mantiene vínculos con Cinthya Burgos, cuñada de Navila D.

Para esta persona jurídica, la Justicia ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias y la suspensión temporal de sus actividades.

La resolución contempla notificaciones a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos para ejecutar las restricciones.

Además, el Tribunal extendió la instrucción fiscal durante 30 días debido a las nuevas vinculaciones. Con ello, la Fiscalía continuará las diligencias destinadas a establecer el origen y destino de los recursos económicos que forman parte de la investigación.

Las medidas cautelares forman parte del proceso penal y no constituyen una sentencia condenatoria por lavado de activos.

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