Caso La Reina, ¿qué decidió el juez y qué atribuye Fiscalía?

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La audiencia del caso La Reina incorporó a tres personas y una empresa a la investigación por presunto lavado de activos. La diligencia del jueves 12 de noviembre de 2026, en Quito, incluyó a Navila D., exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal, a su madre y a su padrastro.

Con estas vinculaciones, el expediente suma cinco personas naturales y una compañía. Los hermanos de la exfuncionaria, David D. y Farid D., ya afrontaban el proceso.

Prisión preventiva y medidas sobre cuentas y bienes en el caso La Reina

El juez acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva para Navila D. Para su madre, Cynthia B., y su padrastro, José E., dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos veces por semana.

La resolución también incluyó la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas bancarias de los procesados. Respecto de la empresa 911Society, el magistrado ordenó inmovilizar sus cuentas y suspender temporalmente sus actividades.

#AHORA | #CasoLaReina: se reinstala, vía telemática, la audiencia de vinculación de 3 personas naturales y una empresa al proceso en el que se investiga el presunto delito de #LavadoDeActivos. El Juez de la causa dará a conocer las medidas cautelares que se dispondrán. https://t.co/1769iUlMAP — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 12, 2026

Estas medidas cautelares no constituyen una sentencia condenatoria. El proceso investiga un presunto delito de lavado de activos.

Los movimientos financieros que examina Fiscalía

Una denuncia del 15 de julio de 2026 y un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dieron origen a la investigación. El análisis abarca desde 2020 hasta marzo de 2026.

Según Fiscalía, Navila D. registró acreditaciones netas por 1 272 382,79 dólares, frente a ingresos declarados para el impuesto a la renta por 185 795,11 dólares y otros ingresos exentos por 16 066,44 dólares. La institución sostiene que existe una diferencia aproximada de 1,07 millones de dólares.

Entre las operaciones expuestas en audiencia, Fiscalía identificó depósitos y transferencias de su padrastro hacia las cuentas de la exfuncionaria por 108 877 dólares. En sentido contrario, reportó transferencias por 87 877,60 dólares.

Las operaciones con Ternape y el entorno municipal

La investigación también examina relaciones económicas con Aquiles A., y Ternape Petroleum. El boletín fiscal registra cinco facturas de 2023 por 44 642,85 dólares, con la descripción de material promocional, a nombre del alcalde como cliente.

En el caso de Ternape, Fiscalía identificó cheques a favor de Navila D. por un total de 53 931,50 dólares. La institución presentó estas operaciones como elementos para establecer el origen y el destino de los recursos.

Además, según la información de la audiencia, Fiscalía señaló que 911 Society habría recibido 85 743 dólares de Ternape y emitido cheques a nombre de David D., quien posteriormente los habría depositado en la cuenta de su hermana.

👉 https://t.co/XElb32KFwG || Familiares de la exreina y exfuncionaria recibieron medidas alternativas. 👇👇👇 https://t.co/oFXoEDRVbl — El Comercio (@elcomerciocom) November 13, 2026

La explicación que presentó la defensa de los hermanos

La defensa de David D. y Farid D. rechazó la hipótesis fiscal en la audiencia de formulación de cargos de agosto. Según su abogada sostuvo que parte del dinero y los bienes provenía de la venta de una finca bananera en El Guabo, provincia de El Oro.

Con base en una declaración juramentada de la madre, la defensa afirmó que ella vendió la propiedad en 2022 por un millón de dólares y recibió un pago inicial de 260 000 dólares en cheques. Su explicación fue que distribuyó recursos entre sus hijos como una herencia anticipada.

Esa versión corresponde a la defensa de los hermanos en agosto, antes de la vinculación de Navila D., su madre y su padrastro del 12 de noviembre.

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