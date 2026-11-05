Jacobo Bucaram ingresó a la cárcel del Encuentro previo a su extradición

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Tres ciudadanos requeridos por los tribunales federales de Estados Unidos fueron incorporados al régimen penitenciario ecuatoriano bajo estrictas medidas de seguridad. Tras ser capturados en Guayaquil en el marco de una operación coordinada con autoridades norteamericanas, Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López fueron trasladados a la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, donde permanecen bajo custodia a la espera de las diligencias judiciales que definirán su entrega internacional.

Traslado de los detenidos a la cárcel del Encuentro

La medida privativa rige en la provincia de Santa Elena mientras se coordinan las audiencias.

El ingreso a la cárcel del Encuentro se concretó luego de que la Policía Nacional ejecutara la detención de los tres involucrados el pasado 4 de noviembre de 2026 en la urbe porteña, en cumplimiento de notificaciones rojas emitidas por Interpol.

Los procesados permanecen recluidos en este complejo carcelario a órdenes de las autoridades competentes, mientras se formalizan las etapas procesales correspondientes a los acuerdos internacionales vigentes en materia judicial.

Cargos federales por presunto narcotráfico y posesión de armas

La acusación penal en Norteamérica abarca delitos de sustancias ilícitas y armamento bélico.

Los tres ecuatorianos recluidos en Santa Elena enfrentan requerimientos específicos de la justicia estadounidense por su presunta vinculación con una estructura transnacional de estupefacientes. El pliego acusatorio formalizado en ese país les imputa presunta conspiración para importar cocaína hacia territorio norteamericano, así como cargos por posesión de ametralladoras y conspiración para la tenencia de este tipo de armas de fuego.

Estas acusaciones sustentaron los pedidos de captura internacional emitidos a través de los canales policiales exteriores.

Declaraciones sobre los acuerdos internacionales de entrega

El Ministerio del Interior ratificó que el envío se cumplirá tras las etapas procesales.

Respecto a los tiempos para la resolución del caso, el ministro del Interior, John Reimberg, se refirió al procedimiento que se cumplirá desde la cárcel del Encuentro: “En los próximos días, luego de que pase este proceso, van a ser enviados hacia los Estados Unidos. Es parte de los acuerdos internacionales que tenemos”.

Las autoridades gubernamentales señalaron que la permanencia de los tres imputados en el reclusorio costero es temporal mientras se evacúan los pasos legales establecidos en la legislación nacional.

Situación jurídica de los Estrada y trámite en Panamá

El exalcalde de Manta y su hijo responderán a un proceso administrativo independiente.

A diferencia de los tres ciudadanos recluidos en la cárcel del Encuentro, la situación legal de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda se ventila bajo la jurisdicción de Panamá, país donde fueron capturados los primeros días de noviembre de 2026 durante un operativo conjunto.

Las autoridades informaron que su extradición corresponde a un procedimiento administrativo a cargo del Gobierno panameño que tomará cerca de 60 días a partir de la recepción del pedido formal de Estados Unidos, estimándose la convocatoria a su respectiva audiencia para la próxima semana.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Quiénes permanecen recluidos tras el traslado de los detenidos a la cárcel del Encuentro?

Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.

Luego de ejecutarse el traslado de los detenidos a la cárcel del Encuentro, los tres procesados quedaron bajo custodia directa del sistema penitenciario en Santa Elena. Su reclusión en este centro carcelario responde a las notificaciones rojas de Interpol ejecutadas el 4 de noviembre de 2026 en Guayaquil. Los tres ciudadanos permanecerán privados de la libertad en estas instalaciones mientras avanzan los trámites de cooperación internacional solicitados por EE. UU.

❓ ¿Qué delitos sustentan los cargos federales por presunto narcotráfico y posesión de armas?

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, tenencia de ametralladoras y conspiración para poseer dicho armamento.

En lo referente a los cargos federales por presunto narcotráfico y posesión de armas, la justicia norteamericana investiga a los acusados por integrar una presunta red internacional de tráfico de alcaloides. El expediente formalizado por cortes de ese país señala la tenencia de armas bélicas automáticas como parte de la estructura delictiva investigada. Estas imputaciones constituyen la base jurídica formal para sustentar la solicitud de extradición pasiva formulada ante las autoridades ecuatorianas.

❓ ¿Cómo se llevará a cabo el procedimiento de extradición pasiva ante la Corte Nacional?

Los detenidos acudirán a una audiencia ante el presidente encargado Marco Rodríguez Ruiz para indicar si aceptan o rechazan ser extraditados.

Durante el procedimiento de extradición pasiva ante la Corte Nacional, la autoridad judicial convocará a los tres imputados en los próximos días. En dicha comparecencia, Estados Unidos deberá presentar el pliego acusatorio formal y las garantías necesarias de respeto a los derechos humanos de los requeridos. La resolución que adopte el alto tribunal definirá si procede el pedido previo a que el expediente pase a conocimiento de la Presidencia de la República.

❓ ¿Qué precisaron las autoridades en las declaraciones sobre los acuerdos internacionales de entrega?

El ministro John Reimberg ratificó que los tres procesados serán enviados a Estados Unidos una vez concluidas las etapas legales correspondientes.

Al emitirse las declaraciones sobre los acuerdos internacionales de entrega, el ministro del Interior destacó el cumplimiento de los convenios judiciales vigentes. El funcionario gubernamental señaló que la reclusión de los acusados en territorio nacional es transitoria mientras la justicia ecuatoriana cumple los procedimientos de ley. Las autoridades ratificaron que el país actuó de manera coordinada para ejecutar las órdenes internacionales de captura emitidas por agencias exteriores.

❓ ¿Qué particularidades presenta la situación jurídica de los Estrada y trámite en Panamá?

Enfrentan un proceso administrativo a cargo del Gobierno panameño que durará cerca de 60 días a partir del pedido formal de EE. UU.

En el análisis de la situación jurídica de los Estrada y trámite en Panamá, las autoridades indicaron que Jaime Estrada Bonilla y su hijo fueron aprehendidos en tránsito en ese país. A diferencia de los procesados recluidos en Santa Elena, el procedimiento de los políticos manabitas se resolverá bajo los estatutos administrativos panameños. Se prevé que la primera audiencia judicial en territorio panameño se convoque durante la próxima semana tras el requerimiento de cortes estadounidenses.

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