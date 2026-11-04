Los homicidios en Quito caen 60% tras despliegue de operativos en feriado

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El balance de seguridad ciudadana registrado en la capital durante los cuatro días de descanso obligatorio reflejó una variación a la baja en los delitos contra la vida, según el informe oficial presentado por la Policía Nacional del Ecuador. Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026, los registros institucionales confirmaron que los homicidios en Quito experimentaron una contracción del 60% en comparación con el mismo feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca del año anterior.

Descenso en los homicidios en Quito durante el asueto nacional

La capital registró dos muertes violentas menos que en el periodo festivo de 2025.

Las intervenciones preventivas y operativas ejecutadas por la Policía Nacional en el Distrito Metropolitano permitieron contener las agresiones letales durante las jornadas festivas. Mientras en el asueto de 2025 la institución contabilizó cinco casos, en el feriado de 2026 la cifra se redujo a tres hechos violentos.

Esta diferencia representó una disminución directa del 60% en las muertes intencionales, de acuerdo con los datos consolidados por la entidad de seguridad. El comportamiento a la baja de los homicidios en Quito acompañó una reducción en otros indicadores de conflictividad urbana.

Disminución del 45% en los eventos de seguridad en la capital

Los reportes de incidentes pasaron de 104 a 57 emergencias en las cuatro jornadas.

La contención delictiva reportada por la Policía Nacional también se evidenció en el consolidado general de alertas atendidas. Durante el feriado de 2025 se reportaron 104 eventos de seguridad en la urbe, mientras que en el periodo de 2026 el número descendió a 57 casos atendidos por los agentes.

Esta variación representó 47 sucesos delictivos menos en la ciudad, equivalente a una caída del 45% en los incidentes que alteran la convivencia ciudadana y el orden público en los distintos distritos metropolitanos.

Aprehensión de 64 personas y decomiso de ocho armas

Las intervenciones en flagrancia y patrullajes retiraron material bélico de las calles.

En el ámbito de la productividad operativa detallada por la institución armada, los uniformados aprehendieron y detuvieron a 64 ciudadanos por diversas infracciones y delitos flagrantes. De igual forma, las unidades policiales retiraron de circulación ocho armas que representaban una amenaza potencial para la integridad ciudadana: cuatro corresponden a armas de fuego y cuatro a armas blancas.

La neutralización de estos artefactos formó parte de los controles focalizados en áreas de alta concurrencia para evitar que se incrementaran los homicidios en Quito.

Recuperación de vehículos y motocicletas en sectores priorizados

Siete automotores reportados con irregularidades fueron localizados.

El balance de los operativos de la Policía Nacional incluyó la recuperación de bienes que presentaban denuncias por sustracción o adulteración en el Distrito Metropolitano. Los equipos de control localizaron tres vehículos livianos y cuatro motocicletas en diferentes puntos de la ciudad.

Estos automotores fueron trasladados a los patios de retención para los trámites legales pertinentes.

Despliegue de 5 200 uniformados en el Distrito Metropolitano

El contingente operativo cubrió ejes viales, terminales y zonas turísticas.

Para ejecutar las labores de control, vigilancia y respuesta inmediata en la capital, la Policía Nacional desplegó 5 200 servidores policiales operativos en diferentes sectores. Las brigadas mantuvieron presencia continua en áreas priorizadas, corredores viales, centros de diversión nocturna y espacios de concurrencia masiva.

Este esquema operativo procuró disuadir conductas delictivas, custodiar el retorno de los viajeros y sostener el orden público al cierre de las festividades en la urbe.

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