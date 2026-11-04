Alias ‘Pollito’ fue detenido con un fusil y 57 municiones en Esmeraldas

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La Policía Nacional aprehendió a Jhon Alberto O. P., conocido con el alias de ‘Pollito’, durante un operativo en el sector La Carbonera, en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El procedimiento permitió encontrar un fusil, 57 cartuchos, dos alimentadoras y un teléfono celular en poder del sospechoso.

Según información policial, el hombre sería presuntamente integrante del grupo delictivo organizado (GDO) ‘La Carbonera’. Las unidades de inteligencia identificaron su presencia en el sector y coordinaron una intervención con personal preventivo. El arma de fuego que tenía en su poder estaría vinculada con posibles robos, secuestros, extorsiones y asesinatos.

Operativo policial en el sector La Carbonera

La intervención se desarrolló mediante labores especializadas de inteligencia y el análisis de información obtenida a través de recursos tecnológicos. Con estos elementos, los agentes identificaron a un individuo conocido como ‘Pollito’, quien presuntamente tenía un arma de fuego de largo alcance y municiones que podrían utilizarse para cometer distintos delitos.

Tras obtener esta información, las unidades policiales coordinaron el operativo con personal del eje preventivo. La acción permitió aprehender a Jhon Alberto O. P., de nacionalidad ecuatoriana, en el sector La Carbonera.

La Policía señaló que el sospechoso sería integrante del GDO La Carbonera. Además, de acuerdo con información de inteligencia, estaría presuntamente relacionado con la planificación de ataques contra miembros de otro grupo delictivo, identificado como ‘La Siate’.

El procedimiento forma parte de las intervenciones que ejecuta la institución para combatir las estructuras delictivas que operan en esta zona de Esmeraldas. Las unidades de inteligencia y los equipos preventivos participaron de manera coordinada para concretar la aprehensión.

Fusil, municiones y otros indicios incautados

Durante el operativo, los uniformados encontraron cuatro tipos de indicios que quedaron registrados como parte del procedimiento policial. Entre ellos consta un arma de fuego de largo alcance, cuya presunta vinculación con actividades delictivas motivó la intervención.

Los elementos encontrados fueron los siguientes:

Un fusil.

57 cartuchos.

Dos alimentadoras.

Un teléfono celular.

La Policía indicó que el arma estaría presuntamente relacionada con delitos como robos, secuestros, extorsiones y asesinatos. Sin embargo, la información difundida por la institución presenta esta relación como una presunción.

El operativo se ejecutó en el marco del estado de excepción establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 519 y de la Estrategia Operacional 3D. Estas acciones forman parte de las medidas policiales orientadas a prevenir hechos violentos y combatir a las organizaciones delictivas en el cantón San Lorenzo.

Según la institución, la intervención también busca prevenir posibles enfrentamientos armados entre grupos delictivos y reducir los factores de riesgo asociados con la violencia. La Policía mantiene estas acciones como parte de su trabajo para fortalecer la seguridad ciudadana en este cantón de la provincia de Esmeraldas.

APREHENSIÓN DE ALIAS “POLLITO” CON UN FUSIL Y MUNICIÓN EN ESMERALDAS La #PolicíaEcuador, a través del trabajo de unidades de inteligencia y en coordinación con personal preventivo, ejecutó un operativo en el sector La Carbonera, cantón San Lorenzo, #Esmeraldas, que permitió la aprehensión de Jhon O., alias “Pollito”, quien tenía en su poder un arma de fuego de largo alcance y varios indicios. El arma estaría presuntamente vinculada al cometimiento de robos, secuestros, extorsiones y asesinatos. Indicios: * 01 fusil * 57 cartuchos * 02 alimentadoras * 01 teléfono celular #PolicíaEcuador #ServirYProtegerConFirmeza #EstrategiaOperacional3D — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 4, 2026

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