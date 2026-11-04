Alias ‘Titán’ fue detenido en Santo Domingo por supuesto tráfico de drogas y armas

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La Policía Nacional detuvo a Linder Antonio Quiñónez Gil, conocido con el alias de ‘Titán’, durante el operativo Atlas 069, ejecutado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la intervención y señaló que el detenido sería un presunto integrante de la organización delictiva Los R. Las autoridades lo investigan por supuesto tráfico de drogas, tenencia y porte ilícito de armas de fuego.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron dos pistolas, un kilogramo de marihuana, una alimentadora y un teléfono celular. Según la información investigativa difundida por el ministro, las armas y las sustancias decomisadas estarían destinadas al abastecimiento de facciones de esta organización delictiva en varios sectores de la provincia. Entre las zonas mencionadas constan La Cadena, Cristo Vive y El Paraíso.

Alias ‘Titán’ registra antecedentes por tenencia de armas

La intervención policial permitió la aprehensión de un ciudadano identificado como Linder Antonio Quiñónez Gil. El hombre, a quien las autoridades identifican con el alias de ‘Titán’, registra antecedentes desde 2023 por tenencia de armas de fuego, según el reporte del operativo.

Este antecedente consta entre los resultados que difundió John Reimberg. La información oficial señala que el sospechoso quedó a órdenes de la justicia para que las autoridades competentes continúen con el debido proceso.

La Policía ejecutó el procedimiento como parte del operativo Atlas 069. La investigación relaciona al detenido con Los R, aunque la información difundida lo identifica como presunto integrante de esa estructura delictiva.

El caso también incluye las sospechas sobre el destino de los objetos y las sustancias que los agentes encontraron durante la intervención. De acuerdo con los datos investigativos, estos elementos habrían servido para abastecer a facciones del grupo en distintos sectores de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Dos pistolas y un kilogramo de marihuana entre los indicios

El balance del operativo Atlas 069 incluye varios elementos que los agentes decomisaron durante la intervención. La Policía reportó la aprehensión de una persona y el hallazgo de dos armas de fuego tipo pistola.

A estos indicios se suman un kilogramo de marihuana, una alimentadora y un teléfono celular. Estos objetos forman parte de los resultados que el ministro del Interior presentó al informar sobre la detención de alias ‘Titán’.

El reporte identifica al sospechoso como un presunto integrante de Los R y vincula el procedimiento con investigaciones por tráfico de drogas y armas de fuego, además de tenencia y porte ilícito de estos objetos.

La intervención tuvo como resultado la detención del ciudadano y el decomiso de los elementos detallados. Tras el procedimiento, las autoridades pusieron al sospechoso a órdenes de la justicia para el desarrollo del proceso correspondiente.

OPERATIVO ATLAS 069 ALIAS “TITÁN” APRESADO POR TRÁFICO DE DROGA Y ARMAS DE FUEGO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. Linder Antonio Quiñónez Gil es un presunto integrante de Los “R” y fue apresado en operación ejecutada por la Policía Nacional en Santo Domingo de los Tsáchilas por tráfico de droga, armas, su tenencia y porte ilícito. La intervención permitió decomisar armas y sustancias que, según la información investigativa, estarían destinadas al abastecimiento de facciones del grupo delictivo en sectores como La Cadena, Cristo Vive y El Paraíso. Este sujeto tiene antecedentes desde 2023 y fue puesto a órdenes de la justicia para el debido proceso. Resultados del operativo: 01 ciudadano aprehendido, con antecedentes por tenencia de armas de fuego (2023) 02 armas de fuego tipo pistola 1kg de marihuana 01 alimentadora. 01 teléfono celular Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

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