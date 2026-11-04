Toque de queda deja 1 072 personas detenidas en cinco provincias

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Los operativos de seguridad ejecutados durante el toque de queda dejaron 1 072 personas aprehendidas entre el 1 y el 4 de noviembre de 2026 en cinco provincias de Ecuador. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se concentraron en Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y El Oro.

El Bloque de Seguridad intensificó las acciones contra las estructuras criminales en estas jurisdicciones, donde rige la restricción de movilidad entre las 00:00 y las 05:00. El balance del Ministerio del Interior incluye personas aprehendidas por incumplir el toque de queda y otras por su presunta relación con distintos delitos.

Incumplimiento del toque de queda concentra las aprehensiones

Del total de personas aprehendidas, 524 incumplieron la restricción de movilidad. Otras 399 quedaron bajo custodia por su presunta vinculación con diferentes delitos, según el reporte del Ministerio del Interior.

A estas cifras se suman 149 aprehensiones adicionales que reportaron las Fuerzas Armadas como parte de los operativos desplegados durante los cuatro primeros días de noviembre.

El balance reúne las intervenciones de las instituciones que integran el Bloque de Seguridad en las cinco provincias incluidas en la medida. Las cifras corresponden al periodo comprendido entre el domingo 1 y el miércoles 4 de noviembre.

🚨 ¡TOQUE DE QUEDA NOVIEMBRE!



El #BloqueDeSeguridad intensifica el cerco contra las estructuras criminales.



➡️ Creyeron que tendrían espacio para seguir operando, pero las intervenciones de @FFAAECUADOR y Policía Nacional se intensificaron en las provincias bajo toque de queda. pic.twitter.com/GIiktJmEWC — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) November 4, 2026

Operativos dejan armas, municiones y más de 114 kilos de droga

Las intervenciones también permitieron decomisar armas de fuego, municiones y más de 114 kilogramos de droga. Estos resultados forman parte de las acciones que ejecutan militares y policías para limitar las actividades de las estructuras criminales en las provincias bajo toque de queda.

El despliegue de seguridad busca cerrar espacios de operación a estas organizaciones mediante controles y procedimientos en las zonas sujetas a la restricción nocturna.

Toque de queda se mantiene hasta el 10 de noviembre

La restricción de movilidad continúa vigente en Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y El Oro. La medida establece un horario de toque de queda desde la medianoche hasta las 05:00.

Según el calendario dispuesto por las autoridades, la medida se mantendrá hasta el próximo 10 de noviembre. Durante ese periodo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen sus intervenciones dentro del esquema del Bloque de Seguridad.

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