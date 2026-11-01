Toque de queda en Ecuador deja al menos 80 detenidos durante la primera noche

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

El toque de queda en Ecuador comenzó este domingo 1 de noviembre de 2026 con operativos policiales, controles de tránsito y personas detenidas por incumplir la restricción de movilidad. La medida rige en cinco provincias de la Costa y forma parte de la estrategia del Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar la criminalidad.

La primera jornada dejó al menos 80 detenidos en Portoviejo, mientras que en Guayaquil los uniformados instalaron puntos de control desde la medianoche. Además, algunos ciudadanos manifestaron desconocimiento sobre el inicio de la disposición.

La restricción estará vigente hasta el 10 de noviembre, entre las 00:00 y las 05:00, según el decreto presidencial.

¿Cuántas personas fueron detenidas durante el toque de queda en Ecuador?

Al menos 80 personas fueron detenidas en Portoviejo, provincia de Manabí, durante la primera noche del toque de queda.

Antonio Tricerri, comandante policial de la zona de Manabí, indicó que los detenidos deberán comparecer ante una audiencia. Allí se determinarán las responsabilidades por el presunto incumplimiento de la restricción.

La Policía Nacional desplegó uniformados en sectores estratégicos para verificar el cumplimiento de la medida. Los agentes realizaron patrullajes preventivos y operativos focalizados.

En Guayaquil, los controles comenzaron desde la medianoche. Participaron agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).

Uno de los puntos de vigilancia se instaló en el sector de Portete. Allí, los uniformados detuvieron vehículos para comprobar las condiciones de circulación de sus ocupantes.

Durante las primeras intervenciones también se registró confusión entre algunos ciudadanos sobre la fecha y el horario de inicio de la restricción.

Hasta el momento de los reportes disponibles, no se había establecido un balance consolidado de detenciones en las cinco provincias.

¿En qué provincias y horarios rige el toque de queda en Ecuador?

El toque de queda se aplica en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

La restricción comenzó el domingo 1 de noviembre y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre de 2026. Durante estos diez días, la circulación estará restringida entre la medianoche y las 05:00.

La disposición presidencial contempla situaciones de necesidad y emergencia. Además, establece mecanismos para garantizar la continuidad de los servicios públicos, la administración de justicia y los sectores estratégicos.

Por lo tanto, las autoridades deberán facilitar la movilidad del personal y los vehículos que participen en la atención de emergencias y otras actividades contempladas en el decreto.

¿Por qué el Gobierno aplica otro toque de queda en Ecuador?

El Gobierno de Daniel Noboa incorporó esta nueva restricción dentro de las operaciones especiales anunciadas para enfrentar los índices de criminalidad.

Este es el cuarto periodo de toque de queda aplicado en Ecuador durante 2026.

La nueva medida llega un mes después de otra restricción que afectó a Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Estas provincias han permanecido bajo diferentes medidas de excepción desde enero de 2024.

Noboa ha defendido las restricciones nocturnas como parte de su política de seguridad. Semanas antes de esta nueva disposición, sostuvo que estas medidas contribuyeron a reducir los delitos en un 40% y que también disminuyeron las extorsiones.

Sin embargo, esa cifra corresponde a una afirmación del mandatario. Los reportes disponibles no incluyen estadísticas que permitan contrastar el porcentaje ni establecer qué delitos y periodos comprende.

La Policía Nacional anunció que mantendrá los patrullajes y controles focalizados durante la vigencia del toque de queda.

El objetivo declarado de los operativos es verificar el cumplimiento de las restricciones y mantener el orden público.

La primera noche dejó un balance preliminar de detenciones en Manabí y controles en Guayas. Queda pendiente conocer los resultados consolidados de las operaciones en las cinco provincias.

Preguntas frecuentes sobre el toque de queda en Ecuador