282 personas fueron aprehendidas durante la segunda noche del toque de queda

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

La Policía Nacional reportó 282 personas aprehendidas durante la segunda noche del toque de queda en cinco provincias de la región Costa. Los controles se desarrollaron entre las 00:00 del domingo 1 y las 05:00 del lunes 2 de noviembre de 2026, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 519.

Los operativos incluyeron patrullajes preventivos, registros a personas y vehículos y controles focalizados para verificar el cumplimiento de la restricción de movilidad. En el distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil, la Policía aprehendió a ocho personas por incumplir el toque de queda.

El balance conjunto de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional también registra decomisos de armas, municiones, droga y combustible, además de vehículos y motocicletas retenidos.

Policía registra 408 aprehensiones

El Ministerio del Interior contabilizó 408 aprehensiones en el balance general de sus intervenciones. De esa cifra, 282 corresponden a personas aprehendidas durante el toque de queda y 126 a otros delitos.

Entre los delitos que constan en el reporte figuran tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

La Policía también reportó 13 armas de fuego, 51 municiones y 95,9 kilogramos de droga decomisados. A estas cifras se suman 2 000 galones de combustible incautados durante los procedimientos.

#ATENCIÓN ||



POLICÍA NACIONAL EJECUTA OPERATIVOS EN EL SEGUNDO DÍA DEL TOQUE DE QUEDA



La #PolicíaEcuador mantiene un despliegue operativo permanente durante la noche y madrugada, en cumplimiento del #DecretoEjecutivo519 y de las disposiciones establecidas en el marco del… pic.twitter.com/4MxbQblYW8 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 2, 2026

Controles dejan vehículos y motocicletas retenidos

El balance del Ministerio del Interior incluye 107 vehículos retenidos y recuperados, además de 127 motocicletas. Las autoridades ejecutaron 168 puntos de control y cuatro intervenciones identificadas como IIPR en el informe oficial.

En total, la institución contabilizó 216 operaciones dentro del estado de excepción y el toque de queda. Estas acciones forman parte del despliegue policial para verificar las restricciones y prevenir actividades delictivas durante las horas de prohibición de movilidad.

Fuerzas Armadas reportan 83 aprehendidos y 188 operaciones

El Ministerio de Defensa Nacional también presentó cifras de sus intervenciones durante el período de restricción. El balance registra 83 personas aprehendidas y 188 operaciones militares.

Los uniformados decomisaron tres armas de fuego y 32 municiones. Además, el reporte incluye tres vehículos y 12 motocicletas retenidos.

Estas cifras corresponden al trabajo de las Fuerzas Armadas en el marco de las disposiciones del estado de excepción y el toque de queda.

ECU 911 registra 730 reportes de emergencias

El balance institucional también incluye información sobre la atención de incidentes durante el período analizado. La Empresa Pública de Seguridad (Segura EP) contabilizó 133 incidentes de seguridad ciudadana.

Por su parte, el ECU 911 registró 730 reportes de emergencias entre el 1 y el 2 de noviembre, dentro del horario que contempla el informe.

Las cifras corresponden al corte comprendido entre la medianoche del domingo y las 05:00 del lunes.

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