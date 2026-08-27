Dos hombres recibieron la pena máxima por el asesinato de comerciante en Esmeraldas

El Tribunal de Garantías Penales sentenció a la pena máxima por el asesinato de un comerciante en Esmeraldas, informó este jueves 27 de agosto de 2026.

La pena máxima a dos hombres por el asesinato de un comerciante en Esmeraldas

Un Tribunal dictó 40 años de prisión a Jefferson Joel L. A. y Jordy Gabriel N. V., como autores del asesinato de un comerciante de 63 años en Esmeraldas.

Mientras que Jonathan Junior P. Q. y Michael Nixon F. G. fueron condenados a 20 años de prisión, en calidad de cómplices, informó la Fiscalía General del Estado.

Comerciante fue asesinado en un local comercial

El crimen ocurrió el lunes 18 de agosto de 2025. Ese día, el ECU 9-1-1 alertó a la Policía sobre la presencia de una persona fallecida por impacto de arma de fuego en las calles 9 de Octubre y Olmedo, en Esmeraldas.

Los uniformados acudieron al lugar, donde funcionaba un local comercial de servicios farmacéuticos. En un área destinada a oficina encontraron el cuerpo sin vida de Edgar A., quien presentaba varias heridas de bala en la región craneal.

El fallecido era un comerciante conocido en la ciudad de Esmeraldas.

Cámaras de seguridad permitieron identificar a los involucrados

Tras el crimen, agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) realizaron el seguimiento de las cámaras de seguridad.

Estas diligencias permitieron identificar a las cuatro personas involucradas en el hecho. Los sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia.

De acuerdo con la investigación de Fiscalía, el asesinato ocurrió después de que Edgar A. se negara a pagar los valores que le exigían los ahora sentenciados, como parte de una extorsión conocida como “vacuna”.

Fiscalía presentó pruebas durante el juicio

Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal del caso presentó testimonios de peritos de Criminalística, de los profesionales que realizaron la inspección ocular técnica y del médico legista.

También declararon agentes de la Dinased que participaron en las investigaciones del asesinato.

Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales declaró culpables a los cuatro procesados y estableció las penas de acuerdo con su grado de participación en el delito.

Los valores correspondientes a la multa y reparación integral serán determinados en la sentencia escrita.

¿Qué dice la ley sobre el asesinato?

Fiscalía procesó esta causa por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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