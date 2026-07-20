Comunidad Awá de Esmeraldas accede a servicio eléctrico primera vez

Las familias de la comunidad La Ceiba, que pertenece a la nacionalidad Awá en la provincia de Esmeraldas, cuentan por primera vez con servicio eléctrico tras la ejecución de un proyecto desarrollado por el Gobierno Nacional, informó este lunes 20 de julio de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

El acceso al servicio eléctrico de la comunidad Awá de Esmeraldas por primera vez

Esta obra beneficia a más de 10 000 familias que ahora disponen de un suministro permanente para sus hogares.

La nacionalidad Awá es uno de los pueblos ancestrales del Ecuador y habita las provincias de Esmeraldas y Carchi. Sin embargo, sus comunidades se encuentran en zonas de difícil acceso, lo que ha representado desafíos históricos para el acceso a servicios básicos.

Detalles del proyecto

La intervención demandó una inversión aproximada de 30 000 dólares y contempló la instalación de 12 postes con luminarias, cuatro transformadores, la construcción de 500 metros de red de media tensión y 100 metros de red de baja tensión, además de la colocación de medidores prepago.

Mejoras en la calidad de vida

La nueva infraestructura permitirá a las familias acceder al servicio eléctrico en sus viviendas y mejorar las condiciones para las actividades educativas, productivas y de seguridad durante las horas nocturnas.

Compromiso del Gobierno Nacional

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que la política del Gobierno Nacional busca llevar servicios básicos de calidad a todos los ecuatorianos, independientemente de la distancia o las condiciones geográficas.

Además, añadió que las obras ejecutadas en comunidades indígenas contribuyen a reducir desigualdades y fortalecer procesos de inclusión.

Nuevas oportunidades para las familias

Por su parte, la gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), Jenny Desiderio, manifestó que el acceso a la energía eléctrica representa nuevas oportunidades para las familias beneficiarias. Destacó que la empresa trabaja para ampliar la cobertura del servicio en el territorio nacional.

Impacto positivo en La Ceiba

Las autoridades indicaron que el proyecto permitirá fortalecer las condiciones de vida de los habitantes de La Ceiba y facilitar el desarrollo de actividades cotidianas que requieren el suministro eléctrico.

Continuidad en proyectos eléctricos

Con esta obra, el Gobierno Nacional informó que continúa ejecutando proyectos orientados a ampliar la cobertura del servicio eléctrico. Se pone énfasis en comunidades rurales, pueblos y nacionalidades indígenas mediante inversiones destinadas al fortalecimiento de la infraestructura pública y el acceso a servicios básicos.

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