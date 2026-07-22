Policía decomisa 319 kilos de marihuana en Esmeraldas

La Policía decomisó 319 kilos de marihuana en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, informó el Ministerio del Interior este miércoles 22 de julio de 2026.

La incautación de 319 kilos de marihuana en Esmeraldas por la Policía

Durante la intervención, las autoridades aseguraron la droga y retuvieron el automotor utilizado para llevar a cabo el ilícito. Según la fuente oficial, esta acción impidió que más de 638 000 dosis llegaran al mercado ilegal.

Estadísticas de drogas en Ecuador 2024

Ecuador se posiciona como el tercer país del mundo con mayor cantidad de drogas decomisadas, solo detrás de Colombia y Estados Unidos.

Desde 2021, el país ha incautado alrededor de 200 toneladas anuales, alcanzando un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Causas del aumento en el tráfico de drogas

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador ha visto un incremento en su papel como punto estratégico para el tráfico de esta droga.

Con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, el país se ha convertido en un paso crucial para el tráfico de drogas que se dirige principalmente a Europa y Norteamérica.

Conclusión

La reciente incautación realizada por la Policía ecuatoriana subraya la continua lucha contra el tráfico de drogas en Ecuador.

Las estadísticas revelan un panorama complejo donde las autoridades deben redoblar esfuerzos para combatir este flagelo que afecta a la sociedad.