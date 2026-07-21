Policía golpea a célula de Los Lobos en Tungurahua con decomiso de armas y droga

La Policía Judicial ejecutó un operativo policial en Ambato en el sector de Huachi Belén, en Ambato, provincia de Tungurahua. Esta intervención logró desarticular una célula del grupo delictivo Los Lobos, que se dedicaba presuntamente al robo de vehículos, la tenencia y porte ilegal de armas, así como al tráfico de drogas.

Aprehensión de tres personas

Como resultado del operativo, los agentes aprehendieron a tres personas. Se identificaron a Juan Carlos Arias Guzmán, de 22 años, quien no registró antecedentes; Edison Orley Wajuyata Chup, de 34 años, con dos detenciones anteriores; y Alexandra Elizabeth Delgado Vasconez, de 44 años, quien tenía una detención previa. Tras el procedimiento, la Policía los puso a disposición de la autoridad competente.

Resultados del operativo

La intervención en Huachi Belén permitió recuperar vehículos y decomisar droga. Durante el operativo, los uniformados recuperaron dos vehículos que constaban como robados. Además, retuvieron otro automotor para continuar con las investigaciones y determinar su posible vinculación con los hechos que indaga la Policía.

Incautaciones realizadas

Los agentes también incautaron 10 kilogramos de droga, cuatro armas de fuego, entre ellas dos revólveres y dos pistolas. A este material se sumaron 32 municiones, dos alimentadoras y cinco teléfonos celulares, que servirán como indicios dentro del proceso investigativo.

Trámite legal para los aprehendidos

Después del procedimiento, la Policía trasladó a los tres aprehendidos ante la autoridad competente para que continúe el trámite legal correspondiente. Las evidencias recopiladas durante el operativo ingresaron bajo cadena de custodia, conforme al procedimiento establecido para preservar los indicios que formarán parte de las investigaciones.

Compromiso contra el crimen organizado

La información oficial identifica a los aprehendidos como Juan Carlos Arias Guzmán, Edison Orley Wajuyata Chup y Alexandra Elizabeth Delgado Vasconez. La Policía Judicial señaló que este operativo permitió desarticular la célula del grupo delictivo Los Lobos que operaba en el sector de Huachi Belén. Además, reiteró su compromiso de mantener operativos contra estructuras vinculadas al robo de vehículos, el porte ilegal de armas y el tráfico de drogas.

TUNGURAHUA



DESARTICULADA CÉLULA DE LOS LOBOS QUE VEHÍCULOS, TENENCIA Y PORTE DE ARMAS Y TRÁFICO DE DROGAS.



El operativo fue ejecutado por la Policía Judicial en el sector Huachi Belén en Ambato, sector donde operaban estos delincuentes dedicados al robo de vehículos, tenencia… pic.twitter.com/WQNPkBhxwE — John Reimberg (@JohnReimberg) July 21, 2026

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