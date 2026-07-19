Alias ‘Mártires’ cae con armas y drogas en San Lorenzo, Esmeraldas

La Policía Nacional detuvo a Mártires R., alias ‘Mártires’, en el sector La Siate, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Él es presunto integrante del Grupo de Delincuencia Común “La Siate” y enfrenta cargos por tenencia y porte de armas de fuego y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, informó la Policía este domingo 19 de julio de 2026.

Investigan el vínculo de alias ‘Mártires’ con hechos violentos en San Lorenzo

Las investigaciones de la Policía señalan que alias “Mártires” mantiene un presunto vínculo con los recientes hechos violentos registrados en el cantón San Lorenzo. Los agentes también relacionan al sujeto con actividades de expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en la zona.

Durante la intervención, los servidores policiales encontraron en su poder un arma de fuego, 10 cartuchos, dos alimentadoras y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La autoridad competente recibe al sujeto para las diligencias legales correspondientes.

APREHENDIMOS A ALIAS "MÁRTIRES", PRESUNTO INTEGRANTE DEL GRUPO DE DELINCUENCIA COMÚN "LA SIATE", EN ESMERALDAS



Mediante acciones de inteligencia e intervención ejecutadas en el marco de la #EstrategiaOperacional3D, la #PolicíaEcuador aprehendió, en San Lorenzo, #Esmeraldas, a un… pic.twitter.com/2qfLJk9hCE — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 19, 2026

Vinculación de alias ‘Mártires’ con hechos de violencia en San Lorenzo

Un tiroteo en San Lorenzo, Esmeraldas, marcó una jornada de terror para estudiantes y docentes. Este violento suceso ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas del viernes 17 de julio de 2026, cerca de la Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto.

El ataque obligó a niños, niñas y cuidadoras a esconderse bajo las sillas y permanecer en el suelo para protegerse de los disparos que se escuchaban a pocos metros de su escuela. Desde los exteriores, resonaron ráfagas de balas y gritos desesperados de los moradores.

Videos difundidos en redes sociales captaron el pánico vivido por los menores. Según información preliminar, los estudiantes fueron retirados del plantel educativo por sus padres y ahora se encuentran a salvo.

Relación del tiroteo con alias ‘Mártires’

La Policía indicó que este hecho podría estar relacionado con enfrentamientos entre los grupos delictivos organizados (GDO) La Siate y La Carbonera. En días anteriores, circuló un panfleto alertando sobre un supuesto ataque contra unidades educativas, lo que aumentó la preocupación entre la comunidad educativa.

Precisamente, alias ‘Mártires’ está relacionado con el grupo La Siate, según la información de la Policía.

Recientemente, la Unión Nacional de Educadores (UNE) reportó casos de extorsión contra docentes. Por esa razón, piden protección y acciones contra la inseguridad.

Según su base de datos, se registran 1 000 denuncias relacionadas con amenazas hacia educadores. Esta problemática está en aumento principalmente en seis distritos.

Esta es la situación de San Lorenzo, en Esmeraldas