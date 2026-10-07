Hombre visitó tumba de un presunto líder de Los Lobos y realizó disparos en San Diego, Quito

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un hombre de 31 años fue detenido luego de realizar varios disparos al aire dentro del Cementerio de San Diego, en el centro de Quito. El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:50 del martes 6 de octubre de 2026 y generó alarma entre visitantes y moradores del sector.

Según la información preliminar de la Policía, el ciudadano, de nacionalidad extranjera, llegó al camposanto para visitar la tumba de un presunto cabecilla de la organización criminal Los Lobos, asesinado la semana anterior. Frente a una de las bóvedas, el sospechoso accionó un arma tipo Glock y realizó disparos con la intención de “anunciar su llegada”.

Ciudadanos alertaron al ECU 911

Las detonaciones llevaron a testigos y moradores a comunicarse de inmediato con el ECU 911. Un equipo del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), que patrullaba la zona, acudió al cementerio para verificar lo ocurrido.

Al ingresar al camposanto, los agentes recogieron los testimonios de varios ciudadanos. Ellos describieron al sospechoso como un hombre que vestía un calentador negro, una chaqueta azul y mangas blancas.

Los uniformados inspeccionaron el área y encontraron un arma de fuego tipo Glock escondida dentro de una de las bóvedas del cementerio. La Policía relacionó el hallazgo con los disparos que los ciudadanos habían reportado minutos antes.

El detenido fue identificado como Carlos B. Las patrullas lo interceptaron metros más adelante, cuando intentaba escapar a bordo de una motocicleta negra.

Los agentes verificaron sus datos en los sistemas de la Policía Nacional. La consulta permitió confirmar que el ciudadano registra antecedentes por homicidio y robo.

El coronel Mauricio Chacón, comandante del Distrito de Policía Manuela Sáenz, explicó que el hombre acudió al lugar donde se encontraba un integrante de Los Lobos. Según el oficial, el sospechoso realizó los disparos para dar a conocer su llegada, por lo que los policías actuaron de inmediato y procedieron con su detención.

Policía analizará el arma y el teléfono del detenido

Tras la detención, las autoridades pusieron al ciudadano a órdenes de la Fiscalía General del Estado. El sospechoso deberá comparecer a una audiencia de formulación de cargos por un delito flagrante, en la que se determinará su situación legal.

La investigación continuará con varias diligencias. La Policía realizará pericias balísticas al arma de fuego que encontró en el cementerio. El objetivo será establecer si esa Glock pudo utilizarse en otros hechos violentos registrados en Quito.

Las autoridades también solicitarán la exploración del teléfono celular del detenido. Con esa diligencia buscan determinar cuál sería su nivel de operación dentro de Los Lobos y establecer si mantenía contacto o actuaba junto con otros integrantes de esa organización en el sector del Centro Histórico.

El caso se inició después de que los ciudadanos alertaran sobre los disparos dentro del Cementerio de San Diego. La intervención policial permitió localizar al sospechoso cuando intentaba abandonar el sector en una motocicleta y recuperar el arma que, según la información preliminar, habría utilizado durante su visita al camposanto.

#UIO | APREHENDIDO POR PORTE DE ARMA DE FUEGO En el sector de San Diego, @PoliciaEcuador aprehendió a un ciudadano por presunto porte de un arma de fuego, quien habría realizado detonaciones al aire. Fue puesto a órdenes de la autoridad competente. #PlanDeProtecciónQuito https://t.co/FSK3pRW6ZU — Policía Ecuador Quito – Zona 9 (@PoliciaEcZona9) October 7, 2026

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