Cómo podría ser el proceso hasta llegar a la sentencia en el caso del gerente financiero de una universidad

La defensa de Galo Hernán O. G., director de Operaciones procesado por el asesinato de Santiago Ávalos Páez, gerente financiero de una universidad privada de Quito, anunció su intención de acogerse a la figura de colaboración eficaz dentro de la investigación. Según informó EL Comercio el 14 de julio de 2026, el abogado Paúl Farinango afirmó que la Fiscalía aceptó este mecanismo para su defendido y anticipó que entregará información sobre lo ocurrido dentro de la universidad.

Pasos hacia una eventual sentencia en el caso del gerente financiero de una universidad asesinado en Quito

Si el procedimiento avanza, la colaboración eficaz podría comenzar con un acuerdo entre la Fiscalía y el procesado.

José Elías Cárdenas Llerena, abogado de IUS Firma de Abogados, explicó que este acuerdo fija las condiciones de la colaboración y suele constar por escrito.

Cárdenas aclaró que la colaboración eficaz no constituye un derecho automático del procesado, ya que la Fiscalía decide si acepta o no este mecanismo.

Información durante la investigación

Después de alcanzar ese acuerdo, el procesado proporcionaría la información comprometida. Según Cárdenas, esos datos podrían ayudar a identificar a otras personas relacionadas con el caso, reconstruir cómo ocurrió el delito, prevenir nuevos hechos o aportar información sobre bienes vinculados con la investigación.

Este mecanismo busca contribuir al esclarecimiento del delito antes de que concluya el proceso penal.

Paso judicial del acuerdo

Una vez entregada la información, la Fiscalía pondría el acuerdo en conocimiento del juez. Este paso forma parte del procedimiento de colaboración eficaz y antecede a la sentencia.

El juez analizaría el contenido del acuerdo junto con los elementos del proceso antes de decidir si corresponde aplicar los beneficios previstos para este mecanismo.

Reducción de pena posible

Cárdenas explicó que la sentencia constituiría la última etapa de este procedimiento.

El juez decidiría si corresponde aplicar una reducción de pena prevista para la colaboración eficaz, que puede llegar hasta el 20 % de la pena mínima establecida para el delito.

Por ejemplo, si la pena mínima fuera de 10 años, podría reducirse a ocho años. En casos con alta connotación nacional, se contempla una rebaja que podría llegar hasta el 10 % de la pena, siempre que el juez acepte el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el procesado.

Legislación ecuatoriana y corroboración

Cárdenas sostuvo que, en su criterio, la legislación ecuatoriana no exige corroborar previamente toda la información entregada por el procesado, lo cual considera una diferencia respecto a las normativas de otros países.

Estado actual del caso

Hasta ahora, la teoría del caso sostenida por la Fiscalía indica que el asesinato de Santiago Ávalos Páez respondió a un supuesto plan relacionado con las auditorías financieras que él impulsaba dentro de la universidad. El Ministerio Público procesa a Galo Hernán O. G. como presunto autor mediato del asesinato y también procesa a María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O., Juan Carlos G. T., Josselyn Lisbeth V. C., y al adolescente C. D. E. L., a quienes atribuye distintos roles dentro del supuesto plan.

Preguntas frecuentes sobre el caso del gerente financiero de una universidad de Quito asesinado