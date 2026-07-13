Qué medida recibió cada procesado por el crimen del gerente de una universidad de Quito

Seis personas quedaron procesadas por su presunta participación en el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito. Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó diferentes medidas cautelares para cinco adultos y un adolescente. El crimen ocurrió el 11 de junio de 2026 en el sector de Miravalle.

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Prisión preventiva para tres procesados

La investigación se encuentra en la etapa de instrucción fiscal y, hasta el momento, no existe una sentencia contra los procesados. Esta información fue difundida por la Fiscalía General del Estado.

Tres de los procesados recibieron prisión preventiva. Galo Hernán O. G. tiene una orden de prisión preventiva, ya que la Fiscalía sostiene que habría solicitado a otros trabajadores fotografías del vehículo y del lugar de trabajo de la víctima días antes del asesinato.

Las versiones incorporadas al expediente indican que el procesado mantenía discrepancias con el gerente financiero debido a acciones de auditoría impulsadas desde la Dirección Financiera de la institución. Esta información forma parte de la teoría que investiga la Fiscalía.

#Pichincha | Un proceso de auditoría habría motivado el #Asesinato del gerente financiero de una universidad de #Quito. #FiscalíaEc procesa a 6 personas por su presunta participación en este hecho.



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María del Carmen S. V. también recibió prisión preventiva. Según la investigación, habría participado en seguimientos a la víctima. Cámaras de seguridad de la universidad registraron sus actividades antes del crimen y durante la jornada del 11 de junio.

Josselyn Lisbeth V. cumple la misma medida cautelar, ya que la Fiscalía señala que habría esperado la salida del gerente financiero en los exteriores de la institución educativa. Las cámaras también la captaron junto al adolescente procesado.

Dos personas afrontan el proceso fuera de prisión

Juan Pablo G. O. deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y tiene prohibición de salida del país. La frecuencia de las comparecencias no consta en la información difundida.

La teoría fiscal indica que habría participado en seguimientos a la víctima junto con otros trabajadores de la universidad. Los registros de las cámaras de seguridad forman parte de los elementos presentados en la audiencia.

Juan Carlos G. T. recibió las mismas medidas: presentaciones periódicas y prohibición de abandonar Ecuador. La Fiscalía también lo ubica entre las personas que habrían realizado seguimientos antes del ataque.

Internamiento preventivo para un adolescente

C. D. E. L., un adolescente de 17 años, recibió internamiento preventivo. Su proceso está a cargo de un fiscal de la Unidad de Adolescentes Infractores, bajo el sistema especializado de justicia juvenil.

La investigación lo señala como el presunto autor de los disparos contra el gerente financiero mientras se movilizaba en una motocicleta. El internamiento preventivo constituye una medida cautelar y no una declaración de responsabilidad.

La Fiscalía continuará con la recopilación y análisis de elementos durante la instrucción fiscal. Al concluir esta etapa, deberá definir si acusa a los procesados o se abstiene de hacerlo.

Asesinato de un gerente financiero de una universidad en Quito; preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió con los seis procesados por el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito? Respuesta precisa:

Seis personas fueron procesadas por su presunta participación en el asesinato ocurrido el 11 de junio de 2026 en Miravalle. El juez dictó prisión preventiva para tres adultos, medidas alternativas para otros dos e internamiento preventivo para un adolescente.

Contexto:

La causa se encuentra en instrucción fiscal y todavía no existe una sentencia. Las medidas cautelares fueron dictadas después de la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía investiga posibles seguimientos a la víctima, la obtención de información sobre su vehículo y lugar de trabajo, y la participación de un adolescente en el ataque. ¿Quiénes recibieron prisión preventiva en este caso? Respuesta precisa:

Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V. recibieron prisión preventiva. La medida cautelar no equivale a una condena.

Contexto:

La Fiscalía sostiene que Galo Hernán O. G. habría solicitado fotografías del vehículo y del lugar de trabajo de la víctima. También investiga discrepancias relacionadas con auditorías impulsadas desde la Dirección Financiera.

María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V. habrían participado en seguimientos, según la teoría fiscal y los registros de cámaras de seguridad incorporados al expediente. ¿Qué medidas recibieron los otros procesados? Respuesta precisa:

Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. deberán presentarse periódicamente ante la autoridad y tienen prohibición de salir del país. Ambos afrontarán el proceso fuera de prisión.

Contexto:

La Fiscalía los ubica entre las personas que presuntamente realizaron seguimientos a la víctima antes del asesinato.

La información difundida no precisa con qué frecuencia deberán comparecer ante la autoridad. Las medidas estarán vigentes mientras avance la causa o hasta que exista una nueva decisión judicial. ¿Qué implica el internamiento preventivo para el adolescente procesado? Respuesta precisa:

El adolescente de 17 años permanece con internamiento preventivo dentro del sistema especializado de justicia juvenil. Esta medida busca asegurar su presencia en el proceso y no constituye una declaración de responsabilidad.

Contexto:

La investigación lo señala como el presunto autor de los disparos contra el gerente financiero mientras se movilizaba en una motocicleta.

Su caso está a cargo de un fiscal de la Unidad de Adolescentes Infractores y se tramita de forma separada bajo las normas aplicables a adolescentes. ¿Qué sigue ahora en la investigación por el asesinato? Respuesta precisa:

La Fiscalía continuará recopilando y analizando elementos durante la instrucción fiscal. Al finalizar esta etapa deberá decidir si presenta acusación o se abstiene de hacerlo.

Contexto:

Las cámaras de seguridad, las versiones rendidas y otros elementos presentados en la audiencia forman parte de la investigación.

Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, los seis procesados mantienen la presunción de inocencia y las medidas dictadas deben entenderse únicamente como cautelares.

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