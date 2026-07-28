Fiscalía informó dónde se encontró el cuerpo de Mónica Luzuriaga

La Fiscalía General del Estado informó dónde encontró el cuerpo de Mónica Luzuriaga, funcionaria del Ministerio de Educación reportada como desaparecida en Quito el lunes 27 de julio y encontrada sin vida este martes 28 de julio de 2026.

La desaparición de Mónica Luzuriaga y el hallazgo del cuerpo en Quito

Mónica Luzuriaga, de 38 años, fue vista por última vez al salir de su trabajo alrededor de las 19:30 horas del lunes. En ese momento, se encontraba en las calles Juan González y Atahualpa, en el sector Iñaquito, en el norte de Quito.

Se movilizaba en una bicicleta negra y se dirigía a su domicilio en Ponciano.

Reacción del Ministerio de Educación

La tarde del martes, el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura envió un correo interno a sus funcionarios expresando sus condolencias por el fallecimiento de Luzuriaga.

El comunicado destacó: “El Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, ante el sensible fallecimiento de Mónica Luzuriaga Velasco, expresa el profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su distinguida familia y seres queridos y, en especial, a sus compañeros de la Dirección Nacional de Compras Públicas”.

Confirmación del hallazgo

Por la noche, la Fiscalía ratificó la muerte de Mónica Luzuriaga y dio a conocer que fue encontrada en un “inmueble en el norte de Quito”.

Además, se recolectaron indicios en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: lamentamos informar que Mónica Paulina Luzuriaga Velasco, reportada como desaparecida el 27 de julio de 2026, fue localizada sin vida en un inmueble en el norte de #Quito. En el lugar, se efectuó el levantamiento del cadáver y la recolección de… pic.twitter.com/ZCQ5pixs1w — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 29, 2026

Descripción física y búsqueda

Luzuriaga vestía un jean, una chompa azul y un casco rojo al momento de su desaparición. La Policía, la Fiscalía y el Ministerio del Interior difundieron su imagen a través de redes sociales para solicitar la colaboración ciudadana en su búsqueda. Mónica tenía ojos color café, cabello negro y medía 1,58 metros.

Contexto sobre desapariciones en Quito

Este caso se suma a otras desapariciones recientes en Quito. Por ejemplo, el caso de Nathaly Mafla, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, quien fue encontrada sin vida en una quebrada, como lo informó EL COMERCIO, el pasado 9 de junio.

También se menciona el caso de Héctor Rojas, funcionario de la Dirección General de Aviación Civil, quien fue hallado sin vida.

Búsqueda continua

En otro contexto, la búsqueda de Lizeth Bunshi, quien desapareció tras salir de su domicilio en El Tingo, continúa en el río Machángara.

Desaparición de Mónica Luzuriaga en Quito y el hallazgo del cuerpo; preguntas frecuentes

❓¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Mónica Luzuriaga en Quito?

La Fiscalía General del Estado informó que Mónica Luzuriaga fue encontrada sin vida en un inmueble ubicado en el norte de Quito.

La institución confirmó el hallazgo la noche del 28 de julio de 2026 e indicó que en el lugar se levantaron indicios para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta ese momento, las autoridades no habían difundido mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

❓¿Quién era Mónica Luzuriaga y cuándo fue reportada como desaparecida?

Mónica Luzuriaga era una funcionaria de 38 años del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, reportada como desaparecida el 27 de julio de 2026.

Trabajaba en la Dirección Nacional de Compras Públicas y fue vista por última vez alrededor de las 19:30, cuando salió de su lugar de trabajo en el sector de Iñaquito. Según sus familiares, se dirigía a su domicilio en Ponciano a bordo de una bicicleta negra.

❓¿Qué informó el Ministerio de Educación sobre la muerte de Mónica Luzuriaga?

El Ministerio de Educación expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Mónica Luzuriaga.

La cartera de Estado difundió un comunicado interno en el que manifestó su pesar por el fallecimiento de la funcionaria y envió un mensaje de solidaridad, especialmente a los integrantes de la Dirección Nacional de Compras Públicas, dependencia en la que se desempeñaba.

❓¿Cómo estaba vestida Mónica Luzuriaga al momento de su desaparición?

Mónica Luzuriaga vestía un jean, una chompa azul y un casco rojo.

Las autoridades difundieron esta información junto con sus características físicas para facilitar su localización. También se informó que tenía ojos color café, cabello negro y una estatura aproximada de 1,58 metros.

❓¿Qué otros casos recientes de desapariciones han sido reportados en Quito?

Entre los casos recientes se encuentran los de Nathaly Mafla, Héctor Rojas y Lizeth Bunshi.

Nathaly Mafla, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, y Héctor Rojas, funcionario de la Dirección General de Aviación Civil, fueron encontrados sin vida. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de búsqueda de Lizeth Bunshi en distintos sectores del río Machángara, en el marco de una investigación que sigue en desarrollo.

Te recomendamos