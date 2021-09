Fiscal tiene la ruta de pagos ilegales de hermanos Celi

Ana Rosero

La investigación arrojó nuevos datos en el caso Las Torres. Durante una audiencia, la Fiscalía contó al juez nacional Felipe Córdova detalles de cómo operaba una presunta estructura de corrupción, encabezada por exfuncionarios de Contraloría, Petroecuador y Secretaría de la Presidencia.

Además, detalló la ruta del dinero ilegal y el monto de las coimas. Según las evidencias, los sobornos se exigieron a la empresa Nolimit. Petroecuador debía a esa compañía USD 20,3 millones por un contrato. A cambio de pagar esa deuda, el grupo delictivo pidió una comisión del 20% por ese valor, es decir, USD 4 millones. Este acuerdo se concretó el 29 de abril de 2019, en una reunión en una oficina en Quito. Acudieron tres empresarios de esa firma y Raúl de la Torre, sobrino del excontralor Pablo Celi.

La Fiscalía identificó como cabecillas de esta organización delictiva al exgerente de la estatal petrolera Pablo Flores, a Pablo Celi y al exsecretario de Presidencia José Agusto, quien falleció. Al resto de imputados los calificó de colaboradores. Hasta el domingo había 15 procesados, pero el lunes la fiscal Diana Salazar sobreseyó a los padres de Flores, pues no hubo evidencias en contra de ambos y no los acusó.

Las indagaciones muestran que los implicados “coordinaron, gestionaron y planificaron la obtención de pagos ilegales”.

Para cancelar la deuda de USD 20,3 millones fue necesario primero desvanecer seis glosas que esa compañía tenía en Contraloría General. Según la versión de un funcionario del ente de control, esa disposición la dio Pablo Celi.

Con las resoluciones de los desvanecimientos, el 13 de mayo de 2019 se canceló la deuda de Nolimit. Desde entonces, los colaboradores de la estructura delictiva empezaron a exigir a los representantes de esa empresa que cumplan el convenio y paguen las coimas.

Marcelo Ron, abogado del extitular de Contraloría, aseguró que su cliente nunca dispuso la eliminación de esas glosas, pues él se encontraba fuera del país por temas laborales cuando ocurrieron esos hechos. Además, indicó que su defendido no se ha beneficiado de pagos irregulares.

En el expediente judicial consta que para concretar los sobornos, Raúl de la Torre viajó a Miami (EE.UU.) el 24 de mayo de 2019 para reunirse con tres empresarios, para definir los montos acordados.

Allí presentó un desglose de los pagos que se debían efectuar a todos los participantes de esa trama ilegal.

Tras esa reunión, De la Torre consiguió USD 30 000, de los cuales USD 28 000 entregó a Esteban Celi y a Pablo Celi.

Por otra parte, el hermano del excontralor solicitó al dueño de la empresa otros USD 500 000. Según la indagación, USD 110 000 fueron transferidos a través de una cuenta bancaria en el extranjero de uno de los procesados. La fiscal Salazar dijo que el dinero restante le fue entregado a Esteban Celi en efectivo. El 21 de septiembre, el procesado confirmó haber recibido USD 110 000, pero aseguró que su hermano nunca supo de esos movimientos y tampoco se benefició de ese dinero ilegal.

A pesar de que el martes Esteban Celi aceptó haber cometido el delito de delincuencia organizada y pidió acogerse a un procedimiento abreviado para obtener una rebaja en la condena, el magistrado Córdova rechazó ese pedido, pues el impu­tado no acogió totalmente las acusaciones descritas por Fiscalía. “Como lo establece el Código Penal, el procesado debe aceptar los hechos como son narrados por la Fiscalía, no puede haber una aceptación parcial. Como no se cumplió esta regla, se niega el procedimiento abreviado”, indicó el juez de la Corte Nacional.

La defensa de este imputado dijo que volverá a solicitar este recurso legal. Los demás procesados se someterán a la audiencia preparatoria de juicio.