Universitario fue asfixiado durante asalto en taxi en Guayaquil

Imagen referencial. Parada de taxis sobre la avenida Carlos Julio Arosemena, norte de Guayaquil, en los exteriores de la Universidad Católica de Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Guayaquil (I)

Golpeado, sin zapatos, ni pertenencias. Así encontró la Policía el cuerpo sin vida del estudiante de enfermería Danny Sarango, de 34 años, asesinado durante un asalto en un taxi en Guayaquil. El asesinato del universitario causó conmoción y repudio entre la comunidad de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).

Estudiantes del centro de estudios convocaron para la tarde de este lunes 28 de noviembre de 2022 a un plantón pacífico en la Universidad para solicitar la carnetización de los alumnos y pedir que se extreme la seguridad en medio de una ola de violencia en la ciudad. Mientras que familiares y la propia UCSG pidieron que la muerte no quede en la impunidad.

Sarango tomó un taxi la noche del viernes 25 de noviembre a las afueras de la Universidad (norte del Puerto Principal), a fin de dirigirse a su casa en el norte. Pero la Policía halló el cuerpo abandonado horas después, sobre las 22:30, en la cooperativa 25 de Julio, al oeste de la ciudad.

Leonardo Vergara, jefe de operaciones del distrito Florida de la Policía, indicó que el cadáver presentaba golpes en el rostro y la cabeza. La autopsia determinó que falleció por asfixia.

El recorrido del estudiante de enfermería

La esposa de la víctima confirmó que Danny Sarango tomó el vehículo en la parada de taxis de la avenida Carlos Julio Arosemena, en los exteriores del campus universitario. Pero a medio camino notó que algo andaba mal. Llamó a un compañero para alertarle de lo que pasaba. Con la llamada abierta su amigo escuchó como le gritaban y golpeaban, así que llamó al ECU 911 para denunciar lo que creyeron un caso de secuestro exprés.

Pero el cuerpo sin vida del estudiante de enfermería fue abandonado en inmediaciones del cerro San Eduardo (cooperativa 25 de Julio), a unos seis kilómetros de donde Sarango abordó el taxi.

“Todo indica que fue por robarle. No tenía sus pertenencias, no tenía zapatos, ni su mochila, ni celular, ni billetera. No tenía nada, solo su ropa”, indicó la esposa de Danny Sarango.

También comentó que no estisten cámaras de seguridad en las afueras de la Universidad.

El estudiante de enfermería, quien se encontraba en cuarto semestre de la carrera y trabajaba en el Hospital de la Policía, deja un niño de tres años en la orfandad.

Visita nuestros portales: