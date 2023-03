Director de la cárcel de Turi asegura que recibe presiones para que renuncie al cargo

El director de la cárcel de Turi, Omar León, dio declaraciones a la prensa este 13 de marzo del 2023. Foto: captura

El Director de la cárcel de Turi, Omar León, respondió este 13 de marzo del 2023 a las acusaciones anónimas de supuesto acoso sexual a funcionarias del Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay.

En declaraciones a la prensa, señaló que "no le tiene temor a quién mandó ese pasquín porque le he parado desde que inicié aquí, hace un mes y medio".

Al ser consultado si identificaba a la persona que habría dejado hojas volantes en las afueras del Compleja Judicial de Cuenca, León dijo que sí. Según el medio local El Mercurio, en las hojas anónimas León era acusado de supuesto acoso sexual a funcionarias del Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay.

"Lo identifico, hay una banda conllevada con muchos funcionarios que no ven mi presencia como algo agradable a ellos, porque saben que están involucrados en muchas cosas y he cortado", dijo.

Agregó que su "dignidad no va ha ser mancillada por personas que están privadas de la libertad… uno cosa es decir y otra es que demuestren esas aseveraciones”.

Según León, quienes están detrás de esas acusaciones buscan el control del centro penitenciario.

El director señaló que "no se va a prestar para ser parte de la organización. Yo salí de la institución por muchos factores pero no por factores de delincuencia", sostuvo.

El funcionario también fue consultado sobre si le han ofrecido dinero o que sea parte de la organización. Al respecto, aseguró que hay documentos que él mismo 'los ha generado'.

Además, de la situación, dijo León, está al tanto el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), con quien espera conversar sobre una posible renuncia al cargo.

"No por temor, no les tengo miedo, pero contra la dignidad, contra muchas cosas que uno quiere cambiar no hay condicionante. Yo no me voy a condicionar a nadie", recalcó.

Sobre una eventual renuncia el funcionario mencionó que lo va a analizar, "pero sino se hace algo íntegro, próximamente verán a Cuenca convertida en otro Guayaquil", advirtió.

Según León, hay grupos interesados en tomar posesión del centro carcelario al 100 %, no del 70 %. "El 30 % del control actualmente lo tienen ellos", indicó.

