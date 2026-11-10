Christian Rugel denunció amenazas antes de su asesinato en Huaquillas

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Christian Rugel, candidato a primer concejal de Huaquillas, habló públicamente sobre las amenazas que enfrentaba semanas antes de morir en un ataque armado en el que también falleció el exalcalde del cantón Ronald Farfán. El empresario, conocido como ‘Moro’, había sufrido extorsiones y un atentado seis meses atrás, según información de la Policía Nacional. Su muerte ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, antes de un mitin político en el cantón fronterizo de El Oro.

“Yo siempre he dicho, si me toca entregar la vida por mi familia y por mi ciudad, yo la entrego cantando”, expresó Rugel antes del crimen. La frase cobró relevancia después del ataque en el que también murieron el exalcalde Ronald Farfán y Hilda Ruiz, de 63 años. Un cuarto hombre resultó herido. La Policía investiga el asesinato y considera que las extorsiones que sufrió el candidato meses atrás podrían estar relacionadas con el hecho violento.

Rugel sufrió extorsiones y un atentado antes del crimen

El coronel Renato González, jefe de la Policía Nacional en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, informó que Christian Rugel enfrentó amenazas y hechos violentos antes de su asesinato. Según explicó, el candidato recibió extorsiones y sufrió un atentado aproximadamente seis meses atrás.

La Policía considera que ese antecedente constituye una de las principales líneas de investigación. González señaló que los investigadores se concentran en el proceso extorsivo que afectaba al empresario durante los meses anteriores al ataque.

Sin embargo, el jefe policial aclaró que las autoridades no descartan otras motivaciones. Entre ellas mencionó una posible relación con el ámbito político, debido a que los atacantes irrumpieron durante una actividad proselitista.

El asesinato ocurrió a las 20:45 del lunes 9 de noviembre, en la ciudadela Los Israelitas, en Huaquillas. Cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas hasta la intersección de las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón. Allí dispararon contra los candidatos.

Rugel, comerciante y propietario de un gimnasio, recibió impactos de bala en la cabeza y el tórax. Los disparos acabaron con su vida en el mismo lugar del ataque.

Ronald Farfán, quien buscaba regresar a la Alcaldía de Huaquillas, también recibió disparos. Los equipos de emergencia lo trasladaron a una casa de salud, pero los médicos confirmaron su muerte aproximadamente una hora después. En el mismo hecho murió Hilda Ruiz, de 63 años, mientras que otro hombre sufrió heridas.

El ataque ocurrió antes del inicio de la campaña electoral

Rugel participaba como candidato a primer concejal de Huaquillas. Farfán, por su parte, buscaba nuevamente la Alcaldía con la alianza Fuerza Fronteriza, integrada por las listas 88-102. El exalcalde dirigió el Municipio entre 2014 y 2019.

En Huaquillas se habían inscrito siete candidaturas para la Alcaldía. El ataque ocurrió tres días antes del inicio de la campaña electoral, previsto para el jueves 12 de noviembre.

El crimen también golpeó a la familia de Farfán. En febrero de este año, su hijo murió asesinado, como te contamos en otra publicación de este medio. La muerte del exalcalde, Rugel y Ruiz provocó una reacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huaquillas, que difundió un comunicado el martes 10 de noviembre.

El alcalde Luis Fárez Reinoso expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de las víctimas. Además, condenó el ataque y señaló que ninguna circunstancia justifica que una persona pierda la vida de esa manera.

El Municipio pidió a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional investigar el triple asesinato y esclarecer lo ocurrido con rapidez. También ofreció colaborar con las autoridades dentro de sus competencias y posibilidades.

Como homenaje a las tres personas fallecidas en el ataque, el Alcalde declaró tres días de duelo cantonal. Durante ese período, las banderas permanecerán izadas a media asta en las dependencias municipales.

La administración también pidió a los habitantes mantener la calma, actuar con prudencia y respetar el dolor de las familias afectadas.

El asesinato ocurrió mientras El Oro cumplía un toque de queda nocturno, vigente desde el 1 de noviembre hasta el martes 10 de noviembre. El presidente Daniel Noboa decretó la medida para reducir los índices de violencia y criminalidad.

Con este nuevo hecho violento, El Oro contabiliza 926 asesinatos, un incremento del 54% frente a las muertes violentas registradas durante 2025.

Te recomendamos