Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la captura de Norvi Dairo Q. A., identificado por la institución como el vigésimo más buscado a escala nacional.

El operativo se desarrolló en el sector El Nogal, en Ibarra, donde los uniformados allanaron un inmueble en el que el ciudadano permanecía oculto.

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Operativo del vigésimo más buscado dejó un segundo detenido

Según la información policial, Norvi Q., es requerido por una investigación relacionada con un caso de asesinato ocurrido el 18 de agosto de 2024 en el Hospital Básico de Borbón, provincia de Esmeraldas.

Durante la intervención también fue aprehendido Adonis Jeanpiere R. M., de 21 años.

De acuerdo con Reimberg, el ciudadano presuntamente cumplía funciones de seguridad y escolta armada de Quiñónez Arteaga. Durante el registro corporal, los agentes encontraron un arma de fuego, por lo que fue detenido en flagrancia por presunta tenencia y porte ilegal de armas.

Arma, municiones y celulares entre los indicios

Como parte del operativo, los uniformados incautaron una pistola marca Pietro Beretta, una alimentadora, 14 municiones calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares.

Además, entre los indicios levantados constan una caja de cartón con 26 cartuchos calibre 9 milímetros.

Investigación por crimen ocurrido en Borbón

Reimberg indicó que Quiñónez Arteaga es investigado por el asesinato de Eduardo Alfredo Castillo Gámez, ocurrido en agosto de 2024 en el Hospital Básico de Borbón.

Las autoridades señalaron que ambos detenidos serían integrantes del grupo delictivo organizado ‘Los Veguetas’ y que fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Captura del vigésimo más buscado en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es el vigésimo más buscado capturado por la Policía en Ecuador? La Policía capturó a Norvi Dairo Q. A., identificado como el vigésimo más buscado a escala nacional. El operativo se realizó en el sector El Nogal, en Ibarra, donde los uniformados allanaron un inmueble en el que el ciudadano permanecía oculto. Las autoridades lo investigan por un caso de asesinato ocurrido en 2024. ❓ ¿Por qué era buscado Norvi Dairo Q. A.? Es investigado por el asesinato de Eduardo Alfredo Castillo Gámez.

Según la información oficial, el crimen ocurrió el 18 de agosto de 2024 en el Hospital Básico de Borbón, ubicado en la provincia de Esmeraldas. La captura forma parte de las diligencias relacionadas con ese caso. ❓ ¿Qué otra persona fue detenida durante el operativo en Ibarra? Fue detenido Adonis Jeanpiere R. M., de 21 años.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, el ciudadano presuntamente cumplía funciones de seguridad y escolta armada de Norvi Dairo Q. A. Su detención se produjo por presunta tenencia y porte ilegal de armas. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía durante el allanamiento? Los agentes incautaron una pistola Pietro Beretta, municiones y teléfonos celulares. Entre los indicios constan una pistola marca Pietro Beretta, una alimentadora, 14 municiones calibre 9 milímetros, dos teléfonos celulares y una caja con 26 cartuchos del mismo calibre. ❓ ¿Qué relación tendrían los detenidos con el grupo ‘Los Veguetas’? Las autoridades señalaron que ambos ciudadanos serían integrantes del grupo delictivo organizado ‘Los Veguetas’. La vinculación fue informada por las autoridades durante el procedimiento. Tanto Norvi Dairo Q. A. como Adonis Jeanpiere R. M. fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

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