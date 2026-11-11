John Reimberg asegura que Daniel Salcedo está entregando información importante en EE.UU.

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, habló la mañana de este miércoles 11 de noviembre sobre algunos aspectos de seguridad en Ecuador.

Comenzó hablando del operativo que se ejecutó en Naranjal durante las primeras horas de hoy, en coordinación con Fiscalía, en medio de una investigación por supuesta corrupción al interior del Municipio de ese cantón.

En estas diligencias se allanaron inmuebles como una finca y la casa del Alcalde para recoger indicios que aporten en esta investigación.

Además, Reimberg explicó que en estos lugares no encontraron al Alcalde. Sin embargo, en una actualización, se informó que el Alcalde de Naranjal fue ubicado y trasladado para rendir su versión.

Asesinato de tres personas en Huaquillas

En la entrevista en Teleamazonas, en Ministro del Interior se refirió al triplecrimen en Huaquillas previo a un mitin político. En ese hecho fallecieron un exalcalde del cantón que buscaba volver a la Alcaldía, un candidato a concejal y una comerciante.

Reimberg señaló que la investigación avanza y que tienen unos resultados preliminares que no quiso adelantar debido a que aún no se han confirmado; sin embargo, dijo que se ha trasladado de otras provincias un grupo de investigación para este hecho.

Adelantó que puede haber una conexión con un tema de extorsiones.

Extraditados a Estados Unidos

En cuanto a los extraditados a Estados Unidos, el Ministro confirmó que todos los extraditados están hablando, entre ellos también Daniel Salcedo, quien empezó a dar información incluso antes de la extradición.

Dijo que todos están dando información que ayuda a los procesos que se investigan en Ecuador y que por ello el miedo a las extradiciones.

En cuanto a la extradición de Jacobo Bucaram y los Estrada, aclaró que esta sigue su debido proceso. Señaló que las publicaciones de Abdalá Bucaram de que prefiere que la justicia de Estados Unidos se encargue del proceso lo llevan a creer que Jacobo aceptará la extradición.

En cuanto a los Estrada, Reimberg dice que ese proceso se lleva a Panamá y luego serán enviados a Estados Unidos.

Seguridad de los candidatos durante la campaña

El Ministro del Interior señaló que el Bloque de Seguridad trabaja para mantener el orden en los diferentes actos de campaña que se desarrollen en Ecuador.

Esto luego de que el triplecrimen en Huaquillas ocurrió previo a un mitin político.

El Ministro señala que por ello se desplegará seguridad para evitar más hechos de este tipo en los diferentes cantones.

Toque de queda

Reimberg calificó los resultados del último toque de queda como positivos. Señaló que se cumplió el plan, se desarticuló estructuras delictivas de grupos organizados como Los Choneros, Los Lobos y otros.

Se capturó a 67 personas de interés penal relevante, cerca de 2 500 personas detenidas, afectación a las economías criminales, 2,1 toneladas de droga incautadas, ataque a la minería ilegal, entre algunos de los resultados.

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