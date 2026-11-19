Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Dos hermanos gemelos de 15 años, identificados como José Carlos y Carlos José Montiel Morán, fueron asesinados la tarde del 18 de noviembre de 2026 en una vivienda ubicada en la cooperativa Vilcabamba, en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil.

Según la información preliminar, el violento hecho se dio cuando los menores regresaban del colegio.

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Asesinato a gemelos ocurrió dentro y fuera de la vivienda

Según información recopilada por la Policía, cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas ingresaron al inmueble y dispararon contra los adolescentes, quienes habrían regresado del colegio minutos antes del ataque, alrededor de las 13:10 del 18 de noviembre de 2026. Según se conoce uno de los atacantes también portaba uniforme escolar.

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los adolescentes murió dentro de la casa. El otro intentó salir del inmueble, pero fue perseguido por los atacantes y recibió varios disparos en el exterior de la vivienda.

Durante el ataque también resultó herida la madre de los menores, quien fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

Policía levantó indicios en Pascuales

Tras la alerta, unidades de la Policía Nacional, Criminalística y Dinased acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los agentes realizaron el levantamiento de tres indicios balísticos y recopilaron un teléfono celular como parte de las evidencias relacionadas con el caso.

Investigan el móvil del crimen

Las autoridades desarrollan diligencias para reconstruir la secuencia de los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Según la información disponible, los investigadores continúan recopilando evidencias relacionadas con el asesinato de los dos adolescentes y las lesiones sufridas por su madre.

Asesinato de gemelos en Pascuales; preguntas frecuentes

❓ ¿Quiénes fueron las víctimas del ataque armado ocurrido en Pascuales? José Carlos y Carlos José Montiel Morán, dos hermanos gemelos de 15 años, fueron asesinados en una vivienda de la cooperativa Vilcabamba, en Pascuales.

El crimen ocurrió la tarde del 18 de noviembre de 2026, en el norte de Guayaquil. Según la información preliminar, los adolescentes habían regresado del colegio pocos minutos antes del ataque. ❓ ¿Cómo ocurrió el asesinato de los hermanos gemelos en Guayaquil? Cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas ingresaron a la vivienda y dispararon contra los adolescentes.

Uno de los jóvenes murió dentro de la casa, mientras que el otro intentó escapar, pero fue perseguido por los atacantes y recibió varios disparos en el exterior del inmueble. ❓ ¿Qué otras personas resultaron afectadas durante el ataque? La madre de los adolescentes resultó herida y fue trasladada a una casa de salud. La mujer se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el atentado. Hasta el momento no se han difundido detalles sobre su estado de salud. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía en la escena del crimen? Los agentes levantaron tres indicios balísticos y recopilaron un teléfono celular.

Personal de la Policía Nacional, Criminalística y Dinased acudió al lugar para realizar pericias y recolectar elementos que permitan identificar a los responsables y esclarecer los hechos. ❓ ¿Qué se conoce sobre la investigación del doble asesinato en Pascuales? Las autoridades investigan el móvil del ataque e intentan identificar a los autores del crimen. Los investigadores continúan reconstruyendo la secuencia de los hechos y analizando las evidencias recopiladas para determinar las circunstancias en las que fueron asesinados los dos adolescentes.

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