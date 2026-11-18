Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El hallazgo del cuerpo de un hombre junto a su camioneta, en la vía a Papallacta, desencadenó una investigación por asesinato en Pichincha el 9 de enero de 2026. El caso, que involucró a la hermana de la víctima y a otro hombre, llegó a su etapa de juzgamiento tras varios meses de diligencias judiciales.

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Un asesinato involucró a dos hermanos en Pichincha

El crimen ocurrió la noche del 9 de enero de 2026. Un día después, encontraron el cuerpo sin vida del hombre junto a su vehículo.

La Fiscalía Especializada en Personas y Garantías Número 1 de Pichincha asumió la investigación del asesinato, que involucró a Katya Dolores J. V., hermana de la víctima, y a Nelson Marcelo V. R.

En abril de 2026, una jueza acogió el dictamen acusatorio de Fiscalía y llamó a juicio a los dos procesados.

Las pruebas detrás del asesinato en Pichincha

La audiencia de juzgamiento comenzó el 6 de octubre de 2026 y se desarrolló en tres jornadas. Durante el proceso, Fiscalía presentó los elementos que recopiló en las etapas de investigación previa e instrucción fiscal para sustentar su teoría del caso.

Entre las pruebas constaron los testimonios de ocho peritos de distintas especialidades, como trabajo social, genética forense, bioquímica y psicología. En esta última área, los especialistas evaluaron rasgos de personalidad.

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Además, cinco testigos comparecieron durante la audiencia. Entre ellos figuraron el agente investigador, el agente aprehensor y familiares de la víctima.

Fiscalía también incorporó pruebas documentales que formaban parte del expediente.

#BoletínFGE | #Pichincha: Katya J., hermana de la víctima, y Nelson V. son sentenciados a 40 años de prisión por #Asesinato, con base en las pruebas de #FiscalíaEc. La víctima fue hallada sin vida, en la vía a #Papallacta, en enero de 2026. Detalles ⬇️ https://t.co/C7RS7CBP7d https://t.co/LQDdpwQa0K — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 17, 2026

La sentencia contra una mujer por el asesinato de su hermano

El martes 17 de noviembre de 2026, durante la última jornada de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garantías Penales dio a conocer su resolución.

Tras valorar las pruebas, los magistrados sentenciaron a 40 años de prisión a Katya Dolores J. V., en calidad de autora mediata del asesinato de su hermano.

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Nelson Marcelo V. R. recibió la misma pena, pero en calidad de autor directo del delito.

La sentencia también establece una multa de 1 500 salarios básicos unificados y el pago de 25 000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.

Las agravantes que contempla el delito de asesinato

Fiscalía sustentó la acusación en el artículo 140, inciso primero, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Esta disposición contempla el delito de asesinato cuando una persona causa la muerte de su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano.

En este caso también se consideraron las circunstancias agravantes que establecen los numerales 5 y 7 del artículo 47 del COIP.

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Asesinato entre hermanos termina con sentencia; preguntas frecuentes

❓¿Por qué una mujer fue sentenciada por el asesinato de su hermano en Pichincha? El Tribunal de Garantías Penales sentenció a Katya Dolores J. V. como autora mediata del asesinato de su hermano.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 10 de enero de 2026 junto a su camioneta en la vía a Papallacta, después de que el crimen ocurriera la noche anterior. ❓¿Qué significa que Katya Dolores J. V. fue considerada autora mediata? El Tribunal la declaró autora mediata del asesinato, mientras que Nelson Marcelo V. R. fue considerado autor directo.

La resolución diferencia así la forma de participación atribuida judicialmente a cada uno en el crimen. ❓¿Qué pruebas presentó Fiscalía durante el juicio por el asesinato? Fiscalía presentó testimonios de ocho peritos de áreas como genética forense, bioquímica, trabajo social y psicología.

También comparecieron cinco testigos, entre ellos agentes investigadores, el agente aprehensor y familiares de la víctima, además de incorporarse pruebas documentales. ❓¿Qué sentencia recibieron los dos procesados por el asesinato? Katya Dolores J. V. y Nelson Marcelo V. R. fueron sentenciados a 40 años de prisión.

El fallo también establece una multa de 1 500 salarios básicos unificados y el pago de 25 000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima. ❓¿Qué establece el COIP sobre el asesinato de un hermano? La Fiscalía sustentó la acusación en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, que contempla el asesinato cuando una persona causa la muerte de su hermana o hermano, entre otros familiares.

En este caso también se consideraron circunstancias agravantes previstas en los numerales 5 y 7 del artículo 47 del COIP.

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