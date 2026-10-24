Cuatro personas fueron aprehendidas por el asesinato de dos hermanos en Esmeraldas

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

La Policía Nacional aprehendió a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes de 15 años, por su presunta participación en la muerte violenta de dos hermanos en el recinto Tongorachi, sector Galera, en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2026 y motivó una investigación de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased).

Los investigadores ejecutaron la operación Cero Impunidad 34855 para localizar a los sospechosos. Según el reporte policial, los cuatro aprehendidos estarían vinculados con la estructura delictiva denominada Lobos Box. Las autoridades desarrollaron varias diligencias para identificar a los presuntos responsables, entre ellas el levantamiento de información y la revisión de cámaras de videovigilancia, en coordinación con la Fiscalía.

Siete hombres armados ingresaron a una vivienda en Muisne

El ataque ocurrió aproximadamente a las 01:40 del 22 de octubre. Según la información policial, siete sujetos armados ingresaron a una vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra dos ciudadanos de 39 y 36 años. Ambos hermanos murieron en el lugar. Después del ataque, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido.

Tras recibir una alerta del ECU 911, los agentes de la Dinased acudieron al recinto Tongorachi para verificar lo ocurrido. En el interior de una vivienda de construcción de madera encontraron los cuerpos sin vida de las dos víctimas.

Los policías coordinaron con la Fiscalía y el personal especializado de Criminalística las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Durante las primeras actuaciones, los investigadores también recopilaron información sobre las actividades a las que se dedicaban los hermanos.

Las primeras indagaciones establecieron que ambos trabajaban en el sector agrícola, específicamente en el cultivo y la comercialización de cacao. Además, los agentes recabaron información sobre una posible exigencia de dinero por parte de los atacantes.

Otra de las hipótesis que contempla la investigación apunta a una aparente retaliación entre estructuras delictivas. Sin embargo, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las posibles motivaciones mediante las diligencias correspondientes.

Cuatro sospechosos fueron aprehendidos durante un operativo policial

Con la información recopilada, los investigadores de la Dinased realizaron labores de verificación y seguimiento. La revisión de cámaras de videovigilancia y el levantamiento de información permitieron obtener elementos para identificar a personas presuntamente relacionadas con el doble asesinato.

En coordinación con la Fiscalía y con la delegación fiscal correspondiente, los agentes ejecutaron la operación Cero Impunidad 34855 en la parroquia Muisne. El operativo permitió la aprehensión en flagrancia de cuatro personas, a quienes la Policía vincula presuntamente con la muerte de los dos hermanos.

El reporte policial identificó a los dos adultos aprehendidos como Yeri Antonio Q. G., de 22 años, y Nixon Vicente S. G., de 29 años. A ellos se suman dos adolescentes de 15 años, a quienes las autoridades aislaron. Según la Policía, los cuatro estarían relacionados con la estructura delictiva Lobos Box.

Durante las diligencias en el lugar de los hechos, los agentes también reportaron la existencia de indicios. Sin embargo, la información preliminar no especificó de qué elementos se trata.

La Policía informó que los dos adultos y los dos adolescentes quedaron a órdenes de las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos legales aplicables. Ahora, las instancias correspondientes deberán determinar su situación jurídica.

La institución señaló que estas acciones forman parte de su Horizonte Estratégico Institucional y de la Estrategia Operacional 3D, orientada a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras delictivas. Con estas operaciones, la Policía busca combatir la violencia criminal y la impunidad mediante investigaciones y procedimientos que permitan identificar a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de la justicia por delitos que afectan la vida y la seguridad de los ecuatorianos.

#IMPORTANTE || CUATRO APREHENDIDOS POR EL ASESINATO DE DOS AGRICULTORES EN #ESMERALDAS La #PolicíaEcuador aprehendió en flagrancia a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, por su presunta participación en el doble asesinato de dos agricultores, ocurrido el 22 de octubre de 2026, en el recinto Tongorachi, sector Galera, cantón #Muisne. Los aprehendidos estarían presuntamente vinculados al grupo delictivo organizado “Los Lobos Box”. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de este hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. Más detalles en el vídeo 📹👇🏻📽️ #PolicíaEcuador #EstrategiaOperacional3D #ServirYProtegerConFirmeza #Control — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 24, 2026

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