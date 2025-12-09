Dos sujetos fueron aprehendidos por la Policía este martes 9 de diciembre de 2025 como sospechosos de una muerte violenta ocurrida en el Distrito Portete, en Guayaquil, ocurrida el lunes.

Durante la noche del día de ayer y la mañana del 9 de diciembre, la Policía ejecutó una intervención que permitió la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente involucrados en una muerte violenta registrada el 8 de diciembre, a las 22:00, en el Distrito Portete, en Guayaquil.

El operativo lo hizo la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestro y Extorsión (DINASED) Zona 8

El hecho se produjo en la vía pública, en el sector La Chala, donde un hombre de 39 años recibió un impacto de proyectil de arma de fuego mientras caminaba, lo que provocó su muerte en el lugar.

La víctima registraba antecedentes por robo.

Aprehensión de dos implicados

Tras labores investigativas y operativas, agentes de DINASED lograron detener a dos sujetos identificados como Santiago P. y Elkins V., ambos de 18 años y de nacionalidad ecuatoriana.

Entre los indicios recopilados se encuentran:

1 motocicleta retenida

2 teléfonos celulares

Varias prendas de vestir relacionadas con el caso

Los elementos levantados y los ciudadanos capturados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para los trámites judiciales.

Disputa de territorio sería la causa del ataque

El Tcnl. Sebastián Valladares, jefe de DINASED Zona 8, informó que la posible motivación del hecho estaría relacionada con una disputa de territorio para la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía Nacional del Ecuador reiteró su compromiso de servir y proteger, actuando con firmeza y oportunidad frente a los hechos violentos que afectan la seguridad ciudadana.